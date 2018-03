Bild: imago sportfotodienst

Regionalliga-Spitzenspiel Cottbus-Leipzig - Die Rotation der Energie trifft auf die Lok

30.03.18 | 14:19 Uhr

Letzte Woche hatte es auch Cottbus erwischt: Nach 23 ungeschlagenen Spielen kassierte der Regionalliga-Spitzenreiter eine Pleite. Am Sonntag geht es gegen den Tabellenvierten Lok Leipzig. War die Niederlage ein Ausrutscher, die Trendwende oder ganz einfach notwendig?Von Andreas Friebel

Es hätte sicher einen besseren Zeitpunkt geben können, als ausgerechnet vor dem Topspiel gegen Lok Leipzig (Sonntag 14.05 Uhr) die erste Saisonniederlage zu kassieren. Doch irgendwann war nun eben auch mal Cottbus dran. So souverän, wie die Lausitzer durch die Hinrunde marschiert waren, ging es nach der Winterpause eben nicht weiter. Deutlich wird das unter anderem an zwei Fakten: Hatte Cottbus in den ersten 17 Spielen der Saison nur vier Gegentore kassiert, sind es aktuell (in sieben Spielen) schon sechs. Auch deshalb stehen die Lausitzer in der Rückrundentabelle nur auf Platz drei (14 Punkte). Der Hertha Nachwuchs und auch der Berliner AK haben mehr Zähler geholt (15). "Jeder hat nach dieser überragenden Hinrunde von uns erwartet, dass wir sie noch mal toppen. Das geht aber nicht und lässt sich kaum wiederholen“, so Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Auf der Zielgeraden fehlt ein wenig die Luft

Und in der Tat ist es außergewöhnlich, was die Lausitzer zu Saisonbeginn geleistet haben. Genau davon zehren sie jetzt auf der langen Zielgeraden der Regionalliga. Noch immer beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten, BFC Dynamo, 15 Punkte. Allerdings haben die Berliner auch noch zwei Spiele nachzuholen. "Ich lasse mich von diesem Vorsprung nicht blenden. Das habe ich auch nicht gemacht, als der Abstand noch größer war", sagte Wollitz am Donnerstag. Bei der Analyse für die erste Saisonniederlage verweist Wollitz aber auch zurecht auf den Fußball-Marathon der kommenden Wochen - es sind bis Ende April noch acht Spiele - und er erinnert an die Tatsache, dass es nicht möglich ist, nur mit den Stammkräften alle diese Spiele zu bestreiten. "Wir haben inzwischen einen großen Kader, in dem eine Reihe von Spielern verletzt waren, beziehungsweise wenig zum Einsatz kamen. Auch diese Spieler müssen wir in den kommenden Wochen an ihr Topniveau heranführen, um Ende Mai alle fit zu haben."

Rotation und eine gute Krafteinteilung für die Relegation

Der Blick von Wollitz geht also schon weiter. Meisterschaft? - Ja, aber nicht mit haushohemVorsprung, denn es folgen ja noch zwei Relegationsspiele, die für Cottbus extrem wichtig sind. Und deshalb wird beim Personal rotiert. In Meuselwitz gab es deshalb gleich sieben Veränderungen an der Startelf. "Die erste Halbzeit hat gut funktioniert. In der zweiten Hälfte fehlte aber bei einigen die Spielkondition. Deshalb lassen wir sie ja spielen", erklärt Wollitz. Zum Topspiel gegen den Tabellendritten Lok Leipzig wird am Ostersonntag aber wieder zurückrotiert, denn ein paar Punkte brauchen die Lausitzer noch, um die Saison sicher auf Platz eins zu beenden. "Wenn wir den Druck auf den Gegner und unsere Konzentration über 90 Minuten hochhalten, dann bin ich mir sicher, dass wir am Sonntag gewinnen", verspricht der Trainer.

Die Niederlage - und das Gute daran

Und so könnte die Niederlage in Meuselwitz auch ihr Gutes haben. Die Spieler wissen nun, wie es sich anfühlt, mal wieder zu verlieren. Das wird dabei helfen, die Konzentration über 90 Minuten hoch zu halten. Nach dieser einen Niederlage nun von einer Trendwende zu sprechen, wäre falsch. Dafür hat Energie zu viel Qualität im Kader und gerade in den letzten Wochen zum Beispiel gegen den Berliner AK (2:1 nach 0:1 Rückstand) oder Fürstenwalde (3:2 Siegtor fiel noch kurz nach dem 2:2 für Fürstenwalde) gezeigt, dass die Lausitzer noch immer verdienter Spitzenreiter der Regionalliga sind.

Sendung: Antenne Brandenburg, 30.03.2018, 17 Uhr