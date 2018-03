rbb Video: rbb UM6 | 06.03.2018 | Jörg Klawitter | Bild: rbb

Bob- und Kanuwerkstatt FES - Olympisches Gold made in Oberschöneweide

07.03.18 | 11:48 Uhr

Was verbindet Oberschöneweide mit Tokio und Pyeongchang? Das Institut FES und seine Sportgeräte. Dort werden die Bobs und Kanus entwickelt, mit denen deutsche Athleten Medaille um Medaille gewinnen. Von Simon Wenzel



Es ist ruhig in der Bobwerkstatt des Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) an den nacholympischen Tagen. Andreas Viethen führt durch sein Heiligtum, vorbei an Fräsmaschinen und einer komplett geeichten Werkbank. Ganz hinten in der Werkstatt steht das Objekt der Begierde: der knallgelbe Deutschlandbob. Er liegt dort aufgebahrt wie auf einem Schrein, hell erleuchtet unter einem Fenster.



Entwickler unter sich: Kanu-Experte Warzecha (l.) und Bob-Experte Andreas Viethen (r.) stehen am Bobende. | Bild: rbb

"Der letzte Schlüssel zum Optimum"

Wir sind in Berlin-Oberschöneweide, an einem Ort, an dem deutsche Medaillenträume Form annehmen - Bob- und Kanuformen genauer gesagt. Denn das FES rüstet sowohl die deutschen Bobfahrer für die Olympischen Winterspiele als auch die Kanuten für die Sommerspiele aus - und das äußerst erfolgreich. Vier Medaillen holten die Bobfahrerinnen und -fahrer jüngst in Pyeongchang. Auch die Mitarebeiter in Oberschöneweide haben während der Spiele genau hingeschaut. "In jeder Kurve, bei jeder Ausfahrt fiebert man mit. Wenn der Bob dann durch eine bestimmte Zwischenstelle durch ist, dann jubelt hier die Belegschaft", berichtet Andreas Viethen. Schließlich waren es ihre Kufen, ihr Bob, der da fuhr, drei Mal sogar zu Gold. Aber auf den Erfolgen von Südkorea können sie sich hier noch kürzer ausruhen als die Athleten. Schon bald beginnt die Arbeit am neuen Bob - nach Pyeongchang 2018 ist vor Peking 2022.



Titelboot: Hier saß Ronald Rauhe beim WM-Sieg 2017 im Vierer-Kanu. Bild: rbb | Bild: rbb

Die Sportgeräte sind nicht alles entscheidend für den Erfolg der Sportler, aber sehr wichtig. "Wenn das Material entscheiden sollte, dann liefern wir den kleinen Baustein, der der letzte Schlüssel zum Optimum ist", sagt Nicolas Warzecha. Auch er arbeitet im FES. In seiner Abteilung ist allerdings gerade munterer Betrieb angesagt. Hier wird gebaut - an Booten. Zwei Mitarbeiter schleifen an einem Einsitzer-Kanu, heben es auf eine Waage, 121,6 zeigt sie an, 12,16 Kilogramm bedeutet das. Das Boot kommt zurück auf die Werkbank, ein bisschen leichter darf es noch werden. Bei den FES-Kanuten geht die Entwicklung in die Endphase, die Spiele in Tokio 2020 rücken näher. In Rio de Janeiro vor zwei Jahren gewannen die deutschen Kanuten sieben Medaillen. Ronald Rauhe und Co werden daran in Tokio gemessen. An den Kanus soll es dann nicht scheitern.

Entwicklung und Werkstatt in einem Haus

Zwei Etagen über der Werkstatt liegen die Büros. Während die Kollegen unten schleifen, sitzt Nicolas Warzecha vor seinen Bildschirmen. Es laufen Animationen: Links ein Paddel, das durch die Wasseroberfläche dringt und einen Schlag simuliert, rechts ist das Boot zu sehen. Beide Modelle zeigen die Strömung und Verwirbelungen des Wassers um die Sportgeräte. Am Computer wird alles genau geplant, was die Kollegen zwei Stockwerke tiefer umsetzen. Schon seit Jahrzehnten kommen die Olympia-Kanus und -Bobs aus dem FES, die technischen Möglichkeiten haben sich seitdem enorm verbessert. "Früher konnte man gar nicht so genau am Computer analysieren. Da war das, was mit dem Prototyp passiert, noch eine kleine Überraschung", erinnert sich Warzecha. Überraschungen gibt es jetzt kaum noch, dafür haben Warzecha und Viethen noch mehr Zeit, um ihre Kanus und Bobs zu perfektionieren. Damit die Deutschen Athleten auch bei künftigen Olympischen Spielen in Hightech-Sportgeräten sitzen - made in Oberschöneweide.