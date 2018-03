Bild: imago/foto2press

Fußball-Bundesliga der Frauen - Turbine besiegt Bremen klar

25.03.18 | 16:40

Turbine Potsdam hat in der Fußball-Bundesliga einen klaren 5:1-Sieg bei Werder Bremen gefeiert. Mit zwei Toren in drei Minuten sorgten Lara Prasnikar und Sarah Zadrazil nach gut einer Stunde für die Vorentscheidung. Prasnikar hatte Turbine in der ersten Hälfte bereits in Führung gebracht. Die übrigen Tore erzielten Svenja Huth (88.) und Anna Gasper (90.+3) in der Schlussphase.

Mit den Toren lassen sie sich Zeit

Turbine Potsdam war in Bremen von Beginn an die bessere Mannschaft. Schon in der siebten Minute hätten die Potsdamerinnen in Führung gehen können, die starke Lara Prasnikar traf aus spitzem Winkel aber nur den Pfosten. In der 31. Minute machte sie es nach Vorlage von Huth besser und traf zur Führung. Gastgeber Bremen blieb harmlos. Turbine Potsdam dagegen wurde nach der Halbzeit zielstrebiger und konnte die Führung Mitte der zweiten Hälfte ausbauen. Der fünfte Sieg in Serie war mit dem 3:0 nach 64 Minuten schon so gut wie sicher, auch das späte Bremer Tor zum 3:1 (82. Minute) irritierte Turbine nur kurz. Svenja Huth und Anna Gasper bauten die Führung sogar noch aus, zum 5:1-Endstand.

Es folgen zwei Spiele in fünf Tagen

Turbine Potsdam bleibt damit ungeschlagen und tritt nun gleich zweimal in fünf Tagen im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion an. Am Mittwoch (19 Uhr) kommt der MSV Duisburg zum Nachholspiel - zweimal wurde diese Partie bereits verschoben, weil der Platz nicht bespielbar war. Am Ostersonntag (15 Uhr) erwartet Turbine dann den Tabellenführer und deutschen Meister VfL Wolfsburg.