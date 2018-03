In der Playoff-Serie, die im Modus Best-of-Three ausgetragen wird, liegt der SC Potsdam damit mit 1:0 in Führung. Am übernächsten Sonntag empfangen die Potsdamerinnen dann Mannschaft aus Dresden in der eigenen Halle. Gewinnen sie auch dann, können sie den Einzug ins Halbfinale bereits perfekt machen.