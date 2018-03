Bild: imago sportfotodienst

Füchse springen auf den zweiten Tabellenplatz - Füchse Berlin gewinnen in Lemgo

01.03.18 | 21:20 Uhr

Es wurde spannender als es hätte sein müssen: Die Füchse Berlin legten gegen Lemgo furios los, um dann immer wieder den Faden zu verlieren. So wurde es zum Schluss noch einmal eng. Nach dem 25:22-Sieg springen die Füchse auf den zweiten Tabellenplatz.



Die Füchse Berlin haben eine phasenweise unnötig spannende Partie mit 25:22 gegen den TBV Lemgo gewonnen. Eine gute Nachricht gab es für die Berliner schon vor der Partie beim Bundesliga-Zehnten aus Lemgo: Nationalspieler Fabian Wiede kehrte nach dreiwöchiger Verletzungspause zurück ins Team. Voller Elan ging es für die Berliner dann in die Partie. Der Tabellendritte aus der Hauptstadt legte auswärts einen stürmischen Start hin. Nach zehn Minuten erzielte der schwedische Rechtsaußen der Füchse Hans Lindberg die 7:2-Führung für die Berliner. Coach Velimir Petkovic konnte mit der Leistung bis dato zufrieden sein, auch und vor allem weil die Gäste zunächst nicht nachließen und die Führung auf sieben Tore ausbauten (10:3).



Füchse verlieren den Faden

In der Offensive nutzten die Berliner die sich zu Hauf bietenden Räume konsequent. Und in der Defensive machte es die Mischung aus starkem Verteidigungsspiel und haarsträubender Chancenverwertung der Gastgeber. Das Spiel erinnerte in den ersten Minuten stark an die Hinrunden-Begegnung beider Teams. Damals fegten die Füchse den Gegner mit 36:23 aus der Max-Schmeling-Halle und fuhren ihren bislang höchsten Saisonsieg ein. Die Miene des gestenreichen Füchse-Coaches Petkovic wurde jedoch Mitte der ersten Hälfte finsterer. Anstatt einen entspannten, ungefährdeten Abend im Nordosten Nordrhein-Westfalens zu verbringen, verloren die Füchse den Faden. Die zuvor eiskalt verwerteten Tormöglichkeiten wurden reihenweise vergeben und die Lemgoer fanden immer besseren Zugang zur Partie. Es machte den Anschein, als hätte der Gastgeber die Offensiv-Power der Hauptstädter unter Kontrolle bekommen. So ging es, nach einer hoch interessanten Schlussphase mit 15:12 für die Gäste in die Pause. Die Füchse mussten sich bereits zur Halbzeit den Vorwurf gefallen lassen, den Deckel nicht wesentlich früher auf die Partie gemacht zu haben.

Die Achterbahnfahrt geht weiter

Die große Frage, die sich zu Beginn des zweiten Durchgangs stellte: Würden sich die Nachlässigkeiten der insgesamt klar überlegenen Füchse rächen. Die Anfangsphase ließ dies zunächst nicht vermuten. Mattias Zachrisson schnappte sich nach ein paar Minuten den Ball am Kreis, tanzte zwei Lemgoer Verteidiger aus und vollendete unhaltbar (16:13). Auch in der Folge ließen die Gäste nichts anbrennen. Der Vorsprung wuchs 17 Minuten vor Schluss erneut auf fünf Tore an und spätestens jetzt schien den Zuschauern in der Halle klar zu werden, dass die Heimmannschaft am Donnerstag mit leeren Händen nach Hause gehen würde. Aber die Füchse wären nicht die Füchse an diesem Abend, wenn sie das Spiel einfach in Ruhe zu Ende gebracht hätten. Erneut ging unerklärlicherweise die Konzentration verloren und wieder wurde es, völlig unnötig, spannend. Als die Lemgoer zehn Minuten vor Schluss auf einen Treffer Rückstand verkürzten, standen Coach Petkovic förmlich die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Und die Achterbahnfahrt, sie war noch nicht vorbei an diesem Abend. Denn, und auch das zog sich wie ein roter Faden durch die Partie: Als die Füchse mussten, dann lieferten sie auch. Fünf Minuten vor Ablauf der Spielzeit warf erneut der starke Schwede Zachrisson das 24:21 und machte, dann doch endgültig, den Deckel drauf.

Vorübergehend Tabellenzweiter

Schlussendlich gewannen die Füchse 25:22 in einem Spiel, was niemals hätte spannend werden müssen. Die Füchse springen nach dem Sieg vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz und gehen mit Fabian Wiede, der Einsatzminuten bekam, in die nächste Partie am Sonntag im EHF-Pokal gegen Helvetia Anaitasuna. Sendung: rbb aktuell, 01.03.2018, 21:45 Uhr