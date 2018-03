Hiobsbotschaft für die Füchse Berlin. Das Verletzungspech scheint beim Tabellenzweiten der Handball-Bundesliga anzuhalten. Nach Rückraum-Spieler Marko Kopljar hat es nun erneut Nationalspieler Paul Drux erwischt. In seiner erst dritten Partie nach einer auskurierten Meniskus-Verletzung musste der 23-Jährige in der 44. Minute des Auswärtsspiels beim TVB Stuttgart verletzt das Feld verlassen. Beim 24:24 am Donnerstagabend, knickte der Spielmacher unglücklich um und sorgte für schockierte Gesichter bei den Verantwortlichen. Nun steht die Diagnose fest: Bänderriss im linken Sprunggelenk. Drux wird den Füchsen mehrere Wochen fehlen.



"Er ist gerade so stark zurückgekommen nach seiner letzten Verletzung und jetzt fällt er wieder aus", zeigte sich Spotrdirektor Volker Zerbe enttäuscht. "Wir hatten in den letzten drei Spielen gesehen, wie wichtig er für uns ist und wie stark er aufgespielt hat", fügt Zerbe an.

Nach den schwerwiegenden Ausfällen wird sich Füchse-Coach Velimir Petkovic nun für den Rest der Saison etwas einfallen lassen müssen. Für den weiteren Verlauf im EHF-Pokal und den Kampf um einen Startplatz in der Champions League ist dies ein herber Dämpfer.