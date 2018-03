Bild: imago sportfotodienst/Thonfeld

Erste Hälfte top, zweite Hälfte flop - Hertha legt triste Nullnummer hin

10.03.18 | 18:07 Uhr

Schmuddelwetter, halbleere Ränge und ein trister Fußball-Nachmittag: Hertha BSC ist gegen den SC Freiburg nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. In der ersten Hälfte ließ sich die Berliner Leistung sehen, der zweite Durchgang war an Langeweile jedoch kaum zu überbieten. Von Uri Zahavi

Als Schiedsrichter Sven Jablonski das Spiel des Tabellenzwölften Hertha BSC gegen den Tabellennachbarn SC Freiburg fünf Sekunden vor Ende der einminütigen Nachspielzeit abpfiff, hatte das Symbolcharakter. Der Unparteiische hatte genug gesehen von einem in der zweiten Halbzeit erschreckend schwachen 0:0 – und er schien den knapp 40.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion aus der Seele zu pfeifen. Die Fans quittierten die gezeigten 91 Minuten mit einem Konzert der unangenehmeren Sorte. Die Voraussetzungen vor der Partie versprachen eigentlich Spannung: Mit einem Sieg hätte der Sportclub Freiburg in der Tabelle an den Gastgebern vorbeiziehen können. Zudem hatte die Hertha nur eine der vergangenen neun Partien gegen die Breisgauer gewinnen können. "Wir wollen mutig agieren und viel Ballbesitz haben", hatte der Berliner Coach Pal Dardai vor der Partie gesagt. Er nahm im Vergleich zur 0:1-Niederlage auf Schalke zwei Wechsel in der Startformation vor: Weiser und Ibisevic ersetzten Leckie und Selke.

Hertha überzeugt in der Anfagsphase

Drei Spiele in Folge blieb der Hauptstadtclub ohne Torerfolg, die Flaute - das war die Vorgabe - sollte im heimischen Wohnzimmer gestoppt werden. Doch so wohl fühlten sich die Blau-Weißen zuhause überhaupt nicht: Hertha konnte in diesem Jahr noch kein Heimspiel gewinnen. Die Berliner übernahmen in den ersten Minuten der Partie zwar die Kontrolle, doch schlichen sich auf beiden Seiten zunächst viele Stock- und Abspielfehler ein. Die Freiburger, wie vor dem Spiel antizipiert, warteten zunächst ab und ließen die Berliner kommen. In der sechsten Minute dann die erste gelungene Hertha-Aktion: Der sehr agile Valentino Lazaro schnappte sich auf der rechten Seite die Kugel und stürmte auf das Freiburger Tor zu. Sein Abschluss aber zu harmlos – SC-Keeper Schwolow konnte ohne Problem abwehren. Die Aktion des Österreichers wirkte wie ein Flaschenöffner. Hertha war jetzt bissig, stand nah am Gegner und agierte mit Drang nach vorne. Eine Halbchance jagte im Starkregen von Charlottenburg die nächste.

Der Torknoten will nicht platzen

Die Freiburger schienen sichtlich beeindruckt, spielten zurückhaltend und mit vereinzelt haarsträubenden Fehlpässen. Das Berliner Offensiv-Quarttett um Weiser, Ibisevic, Lazaro und Kalou machten in der gegnerischen Hälfte ordentlich Alarm, vor allem Weiser und Ibisevic fielen immer wieder mit guten Torabschlüssen auf. So schlenzte der quirlige Weiser das Leder aus zentraler Position halbhoch Richtung rechtes Toreck. Schwolow musste sich richtig strecken, konnte aber letztendlich parieren. Die Berliner jetzt mit Oberwasser und Chancen im Minutentakt: Weiser, Lazaro und zweimal Ibisevic versuchten sich, scheiterten aber entweder am starken Schwolow, oder am eigenen Unvermögen. Die Chancenverwertung einmal ausgeklammert, machte der Tabellenzwölfte aus der Hauptstadt ein richtig gutes Heimspiel. Alle Attribute, die in den vergangenen Partien oftmals fehlten, waren wieder da. Kampfgeist, Leidenschaft und 100prozentiger Einsatz, doch der Torknoten wollte einfach nicht platzen. Von den Gästen kam bis kurz vor der Pause überhaupt nichts nach vorne, in der 41. Minute konnten die Datensammler den ersten Schuss Richtung Berliner Tor prtokollieren. Es ging mit einem Torschussverhältnis von 9:2 in die Halbzeit.

Ein kurzer Funke Hoffnung...

"Wir müssen einfach dran glauben und weitermachen", sagte Co-Trainer Rainer Wiedmayer in der Pause. Mit dieser Überzeugung ging es auch gleich wieder in die Partie. Mitchell Weiser flankte von rechts in die Mitte – wo Ibisevic nur knapp verpasste. Da waren im zweiten Durchgang keine 30 Sekunden gespielt. Die vielversprechenden ersten Momente ließen einen Hertha-Sturmlauf vermuten, doch hielten nicht im Ansatz was sie versprachen. Die Gastgeber verloren die offensive Linie und ließen die Gäste immer besser in die Partie finden. Und dann die erste und bislang beste Torchance der Freiburger: Günter traf freistehend den Ball aus 24 Metern satt, die Kugel schrammte nur knapp an Jarsteins Kasten vorbei (52.). Der Hertha-Schlussmann wäre wohl machtlos gewesen.

...dann Langeweile pur

Was in der Folge passierte, ist schnell erzählt: Nämlich nichts. Das Spiel verflachte vollends. Hertha-Coach Dardai brachte Selke, Duda und Darida, doch auch die Neuen konnten keine Impulse setzen. Uninspiriert und ängstlich, so spielten die Berliner in der zweiten Hälfte. Und da Freiburg auch kein Risiko ging, ließen sich die zweiten 45 Minuten mit nur einem Wort zusammenfassen: langweilig. Das Spiel plätscherte vor sich hin, und als Schiedsrichter Jablonski vor Ablauf der regulären Nachspielzeit abpfiff, stand fest, dass Hertha nun schon im vierten aufeinanderfolgenden Spiel kein Tor erzielt hat. "Ich glaube, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, aber wir müssen einfach das Tor machen. Hinten raus können wir froh sein, dass wir 0:0 gespielt haben", resümierte Hertha-Trainer Dardai. 0:0 zuhause gegen Freiburg, kein erzielter Treffer und eine zweite Halbzeit zum Vergessen: Es läuft einfach nicht so richtig rund bei Hertha BSC. Sendung: Abendschau, 10.03.2018, 19.30 Uhr