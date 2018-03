In den höchsten Tönen lobte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz am Freitag den nächsten Gegner. Der Nachwuchs von Hertha BSC sei "eine Topmannschaft in der Liga" und ein Team, "das richtig guten Fußball spielt". Wollitz ist nicht entgangen, dass die Berliner seit sechs Spielen nicht mehr verloren haben. "Zuletzt habe ich sie Anfang März gegen Neugersdorf live gesehen. Sie hätten dabei nicht nur 4:0, sondern viel höher gewinnen müssen", so die Einschätzung des Energie-Trainers.

Der unternahm in dieser Woche mit seinem Team einen Ausflug in die Kältekammer des Cottbuser Carl-Thiem-Klinikums. Dabei wurde er und seine Spieler auf minus 110 Grad heruntergekühlt. Drei Minuten Extremfrost, um sich besser zu regenerieren. "Wir haben im April einen vollen Terminplan und im Mai sehr wichtige Spiele in kurzer Zeit. Da müssen wir auch diese Möglichkeit der Regeneration nutzen. Die Spieler haben das sehr positiv aufgenommen", so der Coach. Er will künftig jede Woche mit der Mannschaft in die Kältekammer. "Mit solchen Reha-Maßnahmen brauchen wir nicht im Mai anfangen. Da ist es zu spät."