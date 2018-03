In einer nicht hochklassigen, aber dennoch ereignisreichen Partie hat Energie Cottbus den Berliner AK mit 2:1 besiegt. Lange Zeit sah es so aus, als müssten die Lausitzer ihre erste Saisonniederlage hinnehmen.

Auch wenn Energie Cottbus als Favorit in jede Partie der Regionalliga Nordost geht, gibt es Gegner, die mit einer besonderen Spannung erwartet werden. So auch der Berliner AK, der sich auch als Angstgegner der Lausitzer bezeichnet. Die Berliner wollten den Tabellenführer ärgern – und das ist ihnen auch gelungen.

Bereits in der ersten Viertelstunde legten die Berliner einen guten Auftritt hin. Doch aus dem Spiel heraus gelingt es nur selten, Energie Cottbus zu überwinden. Die wenigen Gegentore, die die Lausitzer in der bisherigen Saison kassiert haben, fielen durch Standardsituationen. Und das sollte auch in dieser Partie so bleiben.

Die Berliner bekamen in zentraler Position knapp 17 Meter vor dem Tor einen Freistoß. Den verwandelte Tunay Deniz und brachte den BAK überraschend mit 1:0 (19.) in Führung. Doch nicht nur das Gegentor sorgte bei den Cottbuser Anhängern für Unmut. Nach dem Treffer zeigte der Torschütze eine provozierende Geste in Richtung der Lausitzer Fans, die vom Schiedsrichter mit einer gelben Karte geahndet wurde. Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz tobte und hatte die Aktion auch nach dem Spiel noch nicht verdaut: "Das macht man nicht. Da fehlt mir die Demut und der Respekt."