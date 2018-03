Die schlechten Nachrichten wollen beim 1. FC Union Berlin momentan kein Ende nehmen. Bereits vor der Niederlage gegen Kaiserslautern hatte sich Stürmer Sebastian Polter verletzt. Mit einem Riss der Achillessehne fällt der 26-Jährige länger aus und wird am Montag operiert.

Wie der Verein am Samstag mitteilte, müssen die Eisernen auch auf Defensiv-Allrounder Michael Parensen länger verzichten. Der 31-Jährige zog sich bei der Auswärtsniederlage bei einem Zweikampf in der 63. Spielminute eine Verletzung am rechten Knie zu. Dies bestätigte eine MRT-Untersuchung in Berlin.



In den nächsten Tagen werde unter Einbeziehung eines Spezialisten über die weiteren Schritte entschieden, teilte Union Berlin mit.