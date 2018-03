Union Berlin hat die Chance verpasst, wieder näher an die Aufstiegsplätze heranzukommen. Das Heimspiel gegen Kellerkind Erzgebirge Aue endete am Sonntag mit 0:0. Für die Köpenicker war es ein Spiel der vergebenen Torchancen und die Fortsetzung einer zu wechselhaften Saison.

Union-Coach André Hofschneider stellte im Vergleich zur 3:4-Niederlage bei Schlusslicht Kaiserlautern zweimal um: Stephan Fürstner und Akaki Gogia ersetzten die verletzten Parensen und Hedlund. In der Defensive gingen die Gastgeber mit einer Viererkette in ihre Jubiläumspartie: Es war das 400. Match in der zweiten Liga für die Eisernen, gleiches galt im Übrigen für die Veilchen aus Aue. Die Stimmung im Stadion war von der ersten Sekunde an überragend.

Die Gäste aus Sachsen stellten die Räume in der Anfangsphase clever zu und machten den Berliner Offensiv-Wirblern das Leben mächtig schwer. Doch die Eisernen signalisierten schon in den ersten Minuten, dass man sich so nicht den Zahn ziehen lassen wollte. Das Spiel ging nur in eine Richtung und auch die Chancen ließen nicht lange auf sich warten. Bereits in der achten Spielminute wurde es kurios: Der vom FC Schalke 04 umworbene Steven Skrzybski setzte sich auf der linken Außenbahn durch und brachte die Kugel in die Mitte. Die trudelte an Freund und Feind vorbei und löste ein amtliches Chaos im Auer Strafraum aus. Die Gäste-Verteidigung bekam den Ball nicht geklärt und nach einem ungenauen Prömel-Anspiel und erneut verunglücktem Klärungsversuch der Sachsen, landete der Ball schließlich bei Gogia, dessen Schuss aber geblockt wurde.

Die Szene stand als Metapher für die erste Viertelstunde. Union rannte an und kreierte Torchancen, Aue stellte sich hinten rein und warf sich in jeden Ball. Es war kein hochklassiges, aber ein durchaus unterhaltsames und intensives Spiel in Köpenick. Die Gastgeber machten in der Folge zunächst keine Anstalten nachzulassen und gaben dem Tabellensechzehnten kaum Zeit zu verschnaufen. Das Offensiv-Quartett um Skrzybski, Prömel, Gogia und Hosiner spielte variabel und unberechenbar.