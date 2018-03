In Pyeongchang erreichte die 17-jährige Annika Hocke mit ihrem Partner Ruben Blommaert das Finale im Paarlauf. Am Mittwoch tritt sie bei der Eiskunstlauf-WM in Mailand an und läuft in Konkurrenz zu ihrem großen Idol, der deutschen Olympiasiegerin Aljona Sawtschenko.