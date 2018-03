Die Füchse Berlin haben am 27. Spieltag in der Handball-Bundesliga am Donnerstagabend beim TVB 1898 Stuttgart einen Sieg verpasst. In einer spannenden Partie mussten sich die Berliner am Ende mit einem 24:24 (12:17) zufrieden geben.

Mitte des Spiels lagen die Füchse bereits mit sechs Treffern zurück, starteten dann aber eine Aufholjagd. Wenige Minuten vor Schluss führten die Füchse mit drei Toren. Doch die fehlende Effektivität verhinderte den Auswärtssieg. Vier Sekunden vor Spielende trafen die Gastgeber in einer packenden Schlussphase zum Ausgleich.

Hans Lindberg mit sieben und Nationalspieler Fabian Wiede mit sechs Toren waren Berlins beste Schützen. Mit nun 41 Punkten verteidigen die Hauptstädter zwar ihren zweiten Tabellen-Platz, Spitzenreiter Rhein-Necker Löwen gewann allerdings und hat nun 44 Punkte.