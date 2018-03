Die Füchse Berlin müssen mehrere Monate auf Leistungsträger Marko Kopljar verzichten. Der Rückraumspieler fällt mit einem Achillessehnenriss am rechten Fuß aus und soll schnellstmöglich operiert werden, wie der Verein am Montag mitteilte. Die Verletzung zog sich der Kroate beim 34:25-Sieg der Berliner am Samstag gegen St. Raphael im EHF-Cup-Gruppenspiel zu, ohne Einwirkung des Gegners.

Füchse-Manager Bob Hanning bedauert den Ausfall des 32-jährigen Kopljar: "Marko war in den letzten Spielen sehr gut in Form und hatte großen Anteil an den Erfolgen." Hanning hat aber auch schon gehandelt und für Ersatz gesorgt. Nachwuchsspieler Christoph Reißky kommt von der TuSEM Essen zurück nach Berlin - vorerst.

Seit einem Jahr spielt der 22-Jährige mit einem Zweitspielrecht für die Essener in Liga zwei. Jetzt holen ihn die Füchse zurück, bereits am Donnerstag (19:00 Uhr) soll Reißky wieder für Berlin auf dem Parkett stehen, gegen Stuttgart. Danach geht es erstmal zurück nach Essen. Nach Ostern wollen die beiden Clubs dann entscheiden, wo Reißky den Rest der Saison spielt.

Reißky steht seit sieben Jahren bei den Füchsen unter Vertrag - mit 15 wechselte er aus dem Erzgebirge auf die Sporthochschule und in die A-Jugend der Berliner, mit der er zweimal Deutscher Meister wurde. Auch in der Bundesliga hat Reißky für die Füchse schon gespielt, als Fabian Wiede und Kent Tönnesen vor eineinhalb Jahren verletzt fehlten. Sein Vertrag in Berlin läuft noch bis 2022, nach Essen ging Reißky, um Spielpraxis zu sammeln.