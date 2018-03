Bild: imago/Andreas Gora

Paul Drux gibt sein Comeback - Füchse knacken 40-Tore-Marke gegen Minden

22.03.18 | 21:19 Uhr

Die Füchse Berlin hatten am Donnerstagabend mit Gegner Minden zu keinem Zeitpunkt Probleme. Mit 40:31 fegten sie die Gäste aus der Halle. Neben einer starken Leistung gab es noch mehr zu feiern: Rückraum-Spieler Paul Drux kehrte aufs Feld zurück.



Dass die Partie der Füchse Berlin gegen GWD Minden eine deutliche Angelegenheit werden würde, war vermutet worden. Aber mit einem 40:31 (23:15)-Sieg hatten wohl noch nicht einmal die optimistischsten Füchse-Anhänger gerechnet. Vor dem Spiel waren alle Augen auf einen Mann gerichtet, der gar nicht in der Startformation stand: Genau 60 Tage war es her, dass sich Nationalspieler Paul Drux bei der Europameisterschaft in Kroatien den Meniskus im rechten Knie riss. Die lange Leidenszeit sollte beim Heimspiel gegen Minden endlich ein Ende für den Rückraum-Star haben.

Holpriger Start, noch ohne Drux

Zunächst startete der Tabellendritte aus der Hauptstadt ohne Drux holprig in die Partie. Die Mindener, im Tabellenmittelfeld beheimatet, spielten mutig nach vorne und schienen sich weder von der Kulisse noch vom übermächtigen Gegner beeindrucken zu lassen. Als der Mindener Korte nach fünf Minuten die 4:2-Führung für den Underdog erzielte, ging der eine oder andere fragende Blick durch die gut gefüllte Max-Schmeling-Halle. Doch diese Blicke sollten sich aus Füchse-Sicht in wohlwollendes Staunen verwandeln.

Füchse wie im Rausch mit einer herausragenden Trefferquote

Die Gastgeber machten ernst - und wie. Die Floskel "den Turbo einschalten" war im Falle der Leistungssteigerung der Füchse in den Minuten nach dem Rückstand eine maßlose Untertreibung. Ein Ball nach dem anderen zischte dem bemitleidenswerten Mindener Keeper um die Ohren. Acht Minuten vor Ende der ersten Halbzeit waren die Berliner auf sieben Tore davongezogen (17:10). Um die Treffsicherheit der Füchse auch statistisch zu belegen: Mitte der ersten Hälfte hatten alle Berliner Feldspieler außer Fabian Wiede eine Wurfquote von 100 Prozent. Was absurd klingt, spiegelte die Leistung und auch die Kräfteverhältnisse perfekt wieder. Den Füchsen gelang alles, die Mindener wirkten völlig überfordert. Was in der Offensive fast mühelos zu funktionieren schien, veredelte im Tor ein herausragender Füchse-Keeper Petr Stochl. Der mittlerweile 41-jährige Routinier im Berliner Kasten vereitelte, um eine weitere außergewöhnliche Statistik zu bemühen, phasenweise knapp die Hälfte aller Gäste-Versuche – absolute weltklasse. Zur Halbzeit lagen die Hauptstädter mit 23:15 vorne und Manager Bob Hanning stellte zu Recht fest, dass "das Spiel eher einen Freundschaftsspiel-Charakter" hatte. Ja, so deutlich war die Berliner Dominanz.

Dann ist auch Drux zurück

In der zweiten Halbzeit konnte sich Trainer Velimir Petkovic dann entspannt zurücklehnen und seinen Jungs beim Spielen zuschauen. Sogar für ein paar taktische Experimente war Platz: Fabian Wiede beispielsweise durfte sich im Zentrum probieren. Insgesamt spielten die Berliner souverän, schalteten aber Mitte des zweiten Durchgangs mindestens einen Gang runter und auf Autopilot. Die Mindener kamen zwischenzeitlich nochmal ein wenig heran (28:23). Zum vollendeten Füchse-Glück fehlte nur noch die Rückkehr von Paul Drux auf den Platz: In der 48. Minute, beim Stand von 31:25, war es dann soweit. Unter tosendem Applaus betrat er die große Bühne und spielte gleich, als wäre er nie weg gewesen. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung tänzelte er sich leichtfüßig durch die Mindener Abwehr und traf. Nach acht Minuten verabschiedete sich Drux lächelnd zurück auf die Bank. Die restlichen Momente wurden dann zum Füchse-Schaulaufen mit der Vorgabe, möglichst die 40-Tore-Marke zu knacken. Und das gelang mit der Schlusssirene: Mattias Zachrisson netzte zum Endstand von 40:31 ein. Ein perfekter Abend für die Füchse Berlin, zumal der bisherige Tabellenzweite Flensburg-Handewitt in Magdeburg verlor. Der Blick der Füchse richtete sich da schon direkt nach vorne. "Wir haben eine große Aufgabe am Samstag bei St. Raphael und nicht viel Zeit zu regenerieren", sagte Trainer Petkovic. So leicht und locker wie am Donnerstag in der Bundesliga dürfte es im EHF-Cup dann wohl nicht werden.

