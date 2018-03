Video: rbb aktuell | 08.03.2018 | Philipp Büchner | Bild: rbb/Philipp Büchner

Mit 84 Jahren an der Tischtennisplatte - Herr Fischer will die WM in Vegas rocken

08.03.18 | 20:35 Uhr

Er ist nicht mehr der Jüngste, aber seine Vorhand ist noch immer gefürchtet: Horst Fischer geht im Juni bei den Senioren-Weltmeisterschaften im Tischentennis in Las Vegas an den Start. Für sein großes Abenteuer trainiert er in Eisenhüttenstadt. Von Stephanie Baczyk



Horst Fischer ist im Tunnel. Er steht an der dunkelgrünen Tischtennis-Platte in der kleinen Sporthalle in Eisenhüttenstadt und fixiert das Spielgerät, einen 2,7 Gramm schweren Kunststoff-Ball, mit den Augen. Dabei wirkt er so ruhig, als hätte er nie etwas anderes getan. Sein Trainingskumpel hat Aufschlag. Ping, Pong. Horst Fischer bewegt sich schnell, ruckartig - die rechte Hand, in der er den Schläger hält, schnellt nach oben. Ping, Pong. Und zurück. Der nächste Ball von seinem Gegenüber kommt mit Schmackes - und fliegt über die Platte. Herr Fischer lacht. "Ich möchte immer gewinnen", sagt er. "Aber manchmal geht das nicht." Und der Mann mit der Halbglatze und dem azurblauen Trainingshirt weiß, wovon er redet. Tischtennis ist Horst Fischers Passion, er spielt seit mehr als 70 Jahren. "Ich habe mit zehn begonnen Fußball und Handball zu spielen, aber das war nicht mein Ding. Und dann kam Tischtennis", erinnert er sich. "Das hat mir so gefallen, da hab ich unwahrscheinlich viel trainiert – drei Stunden am Tag." Heute ist er 84 Jahre alt.



"Der Horscht ist unglaublich ehrgeizig!"

"Der Horscht", wie die anderen ihn nennen sei unglaublich ehrgeizig. War ihm früher langweilig, hat er einfach etwas Neues ausprobiert. Wie damals, 1978, als er von Eisenhüttenstadt nach Leipzig gelaufen ist. Eine Strecke von 200 Kilometern. "Damals habe ich gedacht: Du musst mal was anderes machen." Seine Erfahrungen hat er auf zahlreichen Schwarz-Weiß-Bildern festgehalten. Also sein jüngeres Ich. Zu sehen ist ein drahtiger Mann mit Kappe, enger Sporthose und Sweatshirt. Und einem Zettel mit der Startnummer 32 auf dem Bauch.

Zwanzig Jahre ist er Marathon gelaufen. Aber die Liebe zum Tischtennis ist immer geblieben. Mittlerweile trainiert der 84-Jährige zwei Mal die Woche bei der BSG Stahl Eisenhüttenstadt. Dort, wo "die Gemeinschaft wunderbar ist". Horst Fischers Augen fangen an zu leuchten, er gestikuliert, während er spricht. "Das ist ein kameradschaftliches Verhältnis und es hilft jeder jedem. Man möchte es nicht missen."



Herr Fischer setzt auf seine Schnelligkeit

Einmal musste er eine Pause einlegen. 2012 war das, als ihn sein Kardiologe nach einer Routineuntersuchung anrief und ihm verbot, sich zu bewegen. "Ich habe ein Aneurysma am Herzen gehabt", sagt er. Da musste er in die Notaufnahme und wurde direkt operiert. Sechs Stunden lang. Am offenen Herzen. Und kurz darauf kreisten seine Gedanken doch wieder um den Sport. "Da habe ich gesagt: 2013 bei den WM in Bremen, da möchte ich wieder spielen können." Er war natürlich dabei. Horst Fischer hat viel erlebt. Bei den Europameisterschaften 1999 hat er im Doppel Bronze geholt. Aber ein großes Abenteuer steht ihm noch bevor: die Senioren-Weltmeisterschaften im Tischtennis in Las Vegas im Juni. Für den 84-Jährigen eine große Herausforderung. "Ich hab mir gesagt, ich bin nicht mehr der Jüngste. Also, das wird meine letzte Weltmeisterschaft sein", verrät er. "Da möchte ich mich mal mit den Spielern weltweit messen im Alter von 85 bis 90. Ich setze auf meine Schnelligkeit und Gelenkigkeit. Die anderen sind vielleicht technisch besser, aber wenn ich schnell bin und die anderen sind langsamer, dann kann ich was tun."

Sein Schläger ist eine Sonderanfertigung

Vorher feiert der sportliche Tischtennis-Oldie seinen 85. Geburtstag, darf dann also auch offiziell in der genannten Altersklasse antreten. Und seine Teamkollegen bei der BSG Stahl Eisenhüttenstadt? Die drücken die Daumen. "Er ist ein sehr guter Angriffsspieler, schießt sehr sicher. Ohne großen Schnörkel", nickt Kumpel Helmut Federmann anerkennend. "Und er ist 'ne richtige Ausnahmeerscheinung", sagt Paul Lehmann, sein Partner im Doppel. Und sollten Charisma und Schnelligkeit nicht ausreichen, hat Horst Fischer noch ein Ass im Ärmel - oder eher in der Hand: seinen Schläger. "Der ist ganz leicht und hat eine Stärke von zwölf Millimetern", erklärt er fachmännisch. "Ich wollte ihn so stark haben. Die Belege sind beide ohne Schwamm drunter, nur das blanke Gummi mit Noppen. Kurze für die Vorhand, meine Schokoladenseite. Und lange für die Rückseite, die Zerstörerseite." 170 Euro kostet so ein Schläger, eine Sonderanfertigung aus Bayern. Das ist besonders. Aber besonders ist Horst Fischer aus Eisenhüttenstadt ja auch.