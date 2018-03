Hertha ist so etwas wie der Lieblingsgegner der Knappen: In den letzten 19 Partien setzte es 15 Niederlagen für die Berliner. Das hatte auch Hertha-Trainer Pal Dardai im Hinterkopf, als er sich kurz vor dem Spiel an die Zuschauer wendete und ankündigte: "Das wird ein ekliges Spiel, schalten Sie woanders ein!"

Schalke ist kein gutes Pflaster für Hertha BSC. In der Fußball-Bundesliga haben die Berliner am Samstag mit 0:1 (0:1) verloren.

Arne Maier, der unter der Woche seinen Vertrag bei den Berlinern verlängert hatte, agierte über rechts mutig und setzte Davie Selke gut in Szene. Schalke-Keeper Ralf Fährmann musste sich ganz lang machen, um den Schuss von der Strafraumkante über das Tor zu wuchten. Die Berliner befreiten sich nun aus der Schalker Umklammerung und nach einem Standard von Valentino Lazaro kam Matthew Leckie frei zum Kopfball. Wieder war Fährmann zur Stelle und hielt die Knappen im Spiel.

In der 14. Minute hätten die Herthaner eigentlich in Führung gehen müssen: Kalou brachte den Ball über die linke Seite in die Mitte auf Niklas Stark – und der hätte nur ins leere Tor einschieben müssen. Doch der Abwehrspieler geriet in Rücklage und schoss den Ball in Fährmanns Arme.