Bild: imago/Schroedter

"Jay" gastiert mit Wolfsburg in Berlin - Brooks' Rückkehr zur ungewohnten Uhrzeit

29.03.18 | 13:55 Uhr

Er war Fanliebling, Leistungsträger und brachte Hertha BSC eine Rekordablöse ein: John Anthony Brooks kehrt am Samstag mit dem VfL Wolfsburg ins Olympiastadion zurück - aber nur als Tribünengast. Sein Weggang konnte schneller kompensiert werden als erwartet.



Ob John Anthony Brooks im stillen Kämmerlein seinen Wechsel von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg im vergangenen Sommer bereut? Darüber ist nichts bekannt. Dass sich die sportliche Situation des 25-jährigen Deutscher-Amerikaners in den letzten Monaten nicht verbessert hat, ist hingegen kein Geheimnis.



Für die Hertha-Rekordablöse von 17 Millionen Euro verließ Brooks seine Geburtsstadt. Und wofür? Er verzichtete auf die Europa League und schloss sich einem finanzstarken Verein an, der zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung gerade den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht hatte. Am Samstag kehrt der Innenverteidiger zum ersten Mal seit seinem Abgang in "sein" Berliner Olympiastadion zurück. Und wieder - oder immer noch (?) - stecken die Niedersachsen aus der Autostadt tief im Abstiegskampf. Brooks wird am Samstagabend (20:30 Uhr*) bei der alten Lieben nicht helfen können, er laboriert momentan an einer Entzündung im Knie. Nur acht Pflichtspiele machte der ehemalige Berliner Publikumsliebling für die "Wölfe".



Karim Rekik, der neue starke Mann in Herthas Abwehr

In der Hauptstadt, so deutlich muss man das sagen, ist die anfangs befürchtete Leistungslücke längst geschlossen. Und das liegt vor allen Dingen an einem Neuzugang, der nur einen Bruchteil des Brooks-Transfererlöses an Ablöse kostete. Der Mann, der John Brooks schnell vergessen machte, heißt Karim Rekik. Für die schmale Summe von 2,5 Millionen Euro wechselte der Niederländer von Olympique Marseille an die Spree. Für Trainer Pal Dardai hat sich der 23-jährige bullige Verteidiger prächtig gemacht. "Karim hat richtig gut eingeschlagen. Aber er hat sogar noch mehr Potenzial nach oben", sagt der Ungar. Noch mehr Verantwortung soll der technisch starke Innenverteidiger übernehmen. "Ich kann seine Forderung verstehen und möchte mich auch auf diesem Gebiet verbessern", so Rekik. Lernwillig, erfolgshungrig und hoch motiviert: Das neue Gesicht der Hertha-Abwehr ist spätestens mit dem Abgang von Sebastian Langkamp im Winter (Werder Bremen) deutlich jünger geworden. Das liegt auch an Niklas Stark. Der gebürtige Bayer komplettiert das Innenverteidiger-Duo. "Man braucht einfach Zeit, um sich aufeinander einzustellen. Das wurde jetzt in der Rückrunde immer besser", sagt Stark. Die Statistik gibt dem 22-Jährigen recht: Mit nur sieben Gegentreffern in der Rückrunde stellen die Berliner aktuell die beste Abwehr der Rückserie.



Vom Hertha-Nachwuchs zur Nationalmannschaft

Dass in der Hauptstadt gute Arbeitet gleistet wird, zeigt sich am Beispiel des invaliden Rückkehrers "Jay" Brooks. Der wurde bei der Hertha ausgebildet und behutsam aufgebaut. Aus einem vielversprechenden Talent wurde ein gestandener Bundesligaprofi und später sogar US-Nationalspieler. Sein aktueller Vertrag in Wolfsburg läuft bis 2022. Aber wer weiß, vielleicht steht John Brooks ja auch irgendwann wieder im Hertha-Trikot auf dem Rasen. "Die Fußballwelt ist klein", schmunzelt Trainer Dardai. Und was sagt Brooks selbst dazu? Der oft wortkarge Riese äußerte sich noch vor seinem Wechsel nach Wolfsburg dazu: "Ich werde die Tür zu Hertha immer offen halten." Klingt so, als wäre das Kapitel Hertha BSC noch nicht ganz vom Tisch. In Berlin würde der Fanliebling sicherlich mit offenen Armen empfangen werden. Obwohl momentan, vor allem in der Innenverteidigung, überhaupt kein Bedarf besteht.

Sendung: Inforadio, 29.03.2018, 11:15 Uhr



*Erstmals in dieser Saison wird ein Samstagsspiel um 20:30 Uhr angepfiffen. Grund: Die geltende Feiertagsgesetzgebung verbietet ein Spiel am Karfreitag. Da nun Teil-Rechteinhaber Eurosport exklusiv die Freitagsspiele überträgt und für den Karfreitag kompensiert werden muss, überträgt der Sportsender am Samstagabend das Spiel aus dem Berliner Olympiastadion. Es ist nach Freitag (20:30 Uhr), Samstag (15:30 Uhr, 18:30 Uhr), Sonntag (13:00 Uhr, 15:30 Uhr, 18:00 Uhr) und Montag (20:30 Uhr) die achte Anstoßzeit in dieser Saison.