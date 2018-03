Nachtweih Berlin Donnerstag, 08.03.2018 | 22:30 Uhr

Ich finde das ebenfalls sehr unglücklich, als Trainer einen Sieg zu versprechen. So macht man vor allem den Gegner stark - was mir jedoch in diesem Fall als Exil-Freiburger nur recht sein kann :-)



Ich hatte schon letzte Woche ernsthafte Bedenken, als der Union-Trainer vor dem Spiel in Kaiserslautern noch mal eben rausgehauen hat, dass Lautern nicht umsonst am Tabellenende der 2. Liga steht, die Tabelle nicht lügt und so weiter. Wie gesagt, so stärkt man den Gegner.



Jedenfalls freue ich mich schon sehr auf das Spiel am Samstag und hoffe auf einen bis drei Punkte für meinen SCF. Bei Hertha hat der Sport-Club schon häufiger was gerissen, und mit den erwarteten knapp 2.000 Gästefans im Rücken sollte da doch vielleicht auch dieses Mal was gehen.