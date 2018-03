Hertha BSC hat auch das fünfte Heimspiel in Folge nicht gewinnen können. Die Berliner spielten am späten Samstagabend 0:0 gegen den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. Die Hertha bleibt nach dem vierten torlosen Remis in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga weiter im Mittelfeld der Tabelle (Platz 10) - seit 302 Minuten haben sie vor eigener Kulisse nicht mehr getroffen.

Hertha-Fans hatten sich zu Beginn des Duells deutlich gegen die Position des Vereins in der 50+1-Debatte und Manager Paul Keuter gewendet. "In der Presse gegen Fans hetzen und sich M. Kind & Co. nicht widersetzen. Ihr repräsentiert uns nicht!", war am Samstagabend auf einem Plakat in der Ostkurve zu lesen. Keuter, Mitglied der Geschäftsleitung bei Hertha BSC, hatte sich jüngst gegen traditionelles Denken von Fußball-Fans unter anderem in der Diskussion um die 50+1-Regel ausgesprochen. "Teile der Fans wollen am liebsten Bestandsbewahrung, aber das wird nicht funktionieren", hatte Keuter der "Bild" und "BZ" vor gut einer Woche gesagt.