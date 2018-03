Applaus für einen Trainer auf der Pressekonferenz ist nicht unbedingt alltäglich. Pal Dardai hatte jedoch eine ungarische Gulaschsuppe für die Journalisten spendiert, die sich dafür bedankten. Dardai hatte vor dem Spiel gegen den FC Bayern versprochen, bei einem 1:1 ein Essen auszugeben. Obwohl es in München vergangenes Wochenende nur ein 0:0 gab, hielt der Trainer sein Versprechen. Das Ergebnis gegen den Rekordmeister ist ein Ausdruck von Herthas aktueller Stärke. Auswärts läuft es bei der Alten Dame.

Nur ein Gegentor im Jahr 2018, ein Dreier gegen Leverkusen und das Unentschieden in München. Hertha ist auswärts zu einem unbequemen Gegner geworden. "Wir haben auswärts die Laufbereitschaft erhöht", sagt Pal Dardai. "Hinten stehen wir sicher und dann kommen wir gut in das berühmte Umschaltspiel." So richtig torgefährlich ist Hertha auf fremden Plätzen nicht, doch es reicht für Platz 6 in der Bundesliga Auswärtstabelle. Nun geht es zum FC Schalke, bei den Knappen hat Hertha die letzten neun Spiele nicht gewonnen. "Wir wollen endlich mal wieder etwas Zählbares aus Schalke mit nach Hause bringen", sagt daher Herthas Geschäftsführer Sport Michael Preetz.