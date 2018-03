Nicht nur die 0:1-Pleite an sich sorgt bei Hertha BSC für Ernüchterung - vor allem die Tatsache, dass die Berliner gegen Schalke zum dritten Mal in Folge keinen Treffer erzielten, wurmt Trainer Pal Dardai. Er warnt vor zu großen Erwartungen.

"Einen Punkt hätten wir eigentlich verdient", so das klare Fazit von Pal Dardai am Tag nach der zehnten Auswärtspleite bei Schalke 04 in Folge. Seit September 2005 wartet Hertha BSC nun auf einen Punkterfolg in Gelsenkirchen. Das liegt vor allem am schwachen Angriffsspiel der Berliner. Seine Mannschaft habe zwar lange Zeit "gut mitgehalten", und sei in der zweiten Hälfte sogar "dominant" gewesen. Doch das Tor des Tages erzielte mit Marko Pjaca in der 37. Minute ein Schalker.

Dabei "hätte Hertha etwas mitnehmen können", meinte auch Schalke-Trainer Domenico Tedesco, der die Berliner als "ekliges Team" einstufte, was offensichtlich als Kompliment gemeint war. Davie Selke (12. Minute), Niklas Stark (14.) und Valentino Lazaro (60.) vergaben jeweils Großchancen für die Berliner. Und so stand auch nach dem dritten Spiel in Folge am Ende die Null auf Herthas Seite der Toranzeige.