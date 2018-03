Bild: imago/Andreas Gora

Auf der Suche nach dem Tor - Hertha macht vor dem Spiel beim HSV die Schildkröte

15.03.18 | 19:50 Uhr

Dass sie das Tor treffen, zeigen die Hertha-Spieler derzeit nur auf dem Trainingsplatz. Am Samstag laufen die Berliner beim krisengeschüttelten HSV auf. Endlich müssen Tore her - doch auf die Torflauten-Debatte reagiert Trainer Dardai genervt.



Hertha BSC will beim wankenden Bundesliga-Dino HSV endlich wieder treffen und gewinnen. Nur reden wollen die Berliner darüber nicht so gern und halten sich bedeckt. Was ist dagegen beim Gegner für ein Alarm: Der Hamburger SV ruft den "Neubeginn" aus - am 27. Spieltag! Neuer Trainer - der bisherige U21-Coach Christian Titz. Neue Spieler, auch aus dem Nachwuchs. Der Dino strampelt um sein Leben über dem Abstiegsabgrund und Klub-Ikone "uns" Uwe Seeler fordert, dass die Mannschaft aus den Socken kommen müsse.



Dino trifft Schildkröte

Bei so viel Theaterdonner machen die Verantwortlichen bei Hertha die Schildkröte.

Nach dem Motto: Den Panzer verlassen wir erst in Hamburg, kurz vor dem Spiel.

"Wir befassen uns in dieser Woche nicht mit dem HSV", sagt Michael Preetz auf die Frage, wie Hertha im Volksparkstadion auftreten will. "Da ist vieles neu in dieser Woche" und da mache es wenig Sinn, dass "wir hier verraten, wie wir in Hamburg ins Spiel gehen. Das werden wir bis zum Anpfiff intern halten", so der Hertha-Manager.



Verkehrte Welt: Hanseatische Nüchternheit statt Berliner Schnauze.

So bedeckt hielt sich Hertha schon lange nicht mehr - oder sollte man sagen: So nüchtern und emotionslos in den Äußerungen nach Außen. Ist schon klar, in Berlin will man den Mund nicht zu voll nehmen vor dem Spiel gegen einen am Boden liegenden Gegner.

Wäre ja schon peinlich, sollte es ausgerechnet gegen die schlechteste Rückrundenmannschaft der Liga, die seit dem 26. November (3:0 gegen Hoffenheim) nicht mehr gewonnen hat, nicht mit den drei Punkten klappen. Für den HSV ist das Spiel gegen Hertha mit dem dritten Trainer der Saison schon fast die letzte Chance, doch noch den Hoffnungs-Strohhalm zu greifen. Der Relegationsrang 16 ist acht Spieltage vor Schluss sieben Punkte entfernt.

Dardai zuversichtlich

Auch Trainer Pal Dardai hält sich vor dem Spiel beim Tabellenvorletzten bewusst zurück und scheint eher froh zu sein, dass in Berlin mehr über den stark abstiegsgefährdeten HSV als über seine Blau-Weißen gesprochen wird. "Vielleicht ist es auch gut für uns, wir sind fokussiert auf unser Training, unsere Automatismen", so der Ungar. Er wolle "keinen unnötigen Druck hier aufbauen und über Favoritenrollen reden. Das ist ein Bundesliga-Spiel wie alle anderen auch". Nicht dass auf der Pressekonferenz der Eindruck enstand, die Berliner würden am Samstag in der Hansestadt ein Freundschaftsspiel bestreiten. Pal Dardai hat sich über den neuen Gästetrainer sowie dessen Spielsystem genau informiert. "Wir sind gut vorbereitet", verriet Dardai dann doch. "Aber das ist alles trotzdem Nachwuchsfußball, Profifußball ist anders."

Dardai nervt die Torflauten-Debatte

Nicht mehr reden will Dardai über die Torflaute seiner Mannschaft und wie er in dieser Hinsicht den Hertha-Dampfer wieder flott bekommt. "Wir haben in der Bundesliga genug Tore geschossen", hatte er schon nach der enttäuschenden Nullnummer zuletzt im Heimspiel gegen Freiburg maulig bemerkt. Und sich dann doch auf der Pressekonferenz bemüßigt gefühlt zu wiederholen, daß die Abschlussqualitäten im Training nicht zu wünschen übrig lassen. "Von zehn Schüssen sind ohne Druck acht drin, von 100 sind 80 drin, mit Druck ein bisschen weniger." Dennoch legte Dardai in dieser Woche im Training wieder viel Wert auf Abschlüsse. Im Training ließ er die Mannschaften sich zeitweise ohne Gegenwehr zum Tor hin kombinieren. Das Netz zappelte oft - gut für das verloren gegangene Gefühl für Tore. Die Mannschaft musste sich zuletzt nach vier Spielen ohne Sieg und eigenes Tor die Pfiffe der eigenen Fans anhören.





Zur Not müssen die Abwehrspieler treffen

Totschweigen macht ein Problem selten besser. Aber es gilt ja nicht die Medien zu überzeugen, sondern die Spieler und die Fans. 3.000 Hertha-Anhänger reisen übrigens mit in die Hansestadt - vielleicht auch, weil es für längere Zeit die letzte Auswärtsfahrt nach Hamburg sein dürfte. Die Hertha-Profis sind derweil beim Thema "Tor-Phobie" lockerer als man denkt. In der Hinrunde erzielten die beiden Innenverteidiger Niklas Stark und Karim Rekik die Hertha-Tore zum 2:1-Erfolg. "Ja, ich muß mal mit Platte reden", sagt Niklas Stark lachend, "dass wir das im Training mal mit einbauen, und dann sieht das ganz gut aus."