Alles auf Null. Die bisherige Saison in der DEL ist dafür da gewesen, sich für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Dem Team dort eine gute Ausgangslage zu verschaffen. Und so trifft der Zweite, die Eisbären Berlin, auf den Siebten, die Grizzlys Wolfsburg. "Ein guter Gegner", sagt Krupp. Mit einem besonderen Verteidiger in den eigenen Reihen. Denn bei den Niedersachsen spielt ausgerechnet Krupps Sohn Björn.

Der Coach muss schmunzeln. "Ja, die Familiensituation gerät da etwas in den Hintergrund", verrät er mit Blick auf das bevorstehende Play-off-Viertelfinale. "Es ist eine ungeschriebene Regel, da wird nicht viel drüber gesprochen, aber während der Play-offs gibt es keinen Kontakt." Björn Krupp hat zuletzt Eishockeygeschichte geschrieben, mit der Deutschen Nationalmannschaft Silber bei den Olympischen Winterspielen geholt. Jetzt, davon ist sein Vater überzeugt, will er natürlich auch in der heimischen Liga triumphieren.

"Er hat sicherlich seine Vorgaben, die er versucht umzusetzen, um die Eisbären Berlin zu schlagen", so der 52-Jährige. "Und wir wollen alles dafür tun, dass wir Wolfsburg in dieser Serie schlagen." Gespielt wird im Modus Best of Seven. Vier Siege sind also sind zum Weiterkommen nötig. Die Grizzlys hatten unfreiwillig Gelegenheit, sich an den besonderen Rhythmus zu gewöhnen. Weil sie in der Abschlusstabelle zu schlecht platziert waren, mussten sie in einer so genannten Pre-Play-off-Runde antreten.