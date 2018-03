imago Audio: Inforadio | 20.03.2018 | Friedrich Rößler | Bild: imago

Jahrestagung der Deutschen Fanprojekte - Jugendarbeit mit ganz spezieller Klientel

20.03.18 | 20:42 Uhr

In Fanprojekten leisten Sozialarbeiter und Streetworker seit Jahren oft unbemerkt ihren Dienst. Ihr Auftrag: präventiv auf die Fußballfans einzuwirken. Zum Auftakt der diesjährigen Jahrestagung war auch DFB-Boss Reinhard Grindel zu Gast. Von Friedrich Rößler

The Show must go on – unter diesem Motto fragen sich seit Dienstag drei Tage lang die deutschen Fanprojektmitarbeiter, ob ihre Arbeit den gewachsenen Anforderungen noch gerecht wird.

Der Fußball präsentiert sich immer mehr als große Show. Die Arbeit der Fanprojekte findet allerdings außerhalb der Glanzaufführungen statt. Daher möchte Sophia Gerschel, Sprecherin der Bundesgemeinschaft der Fanprojekte, eine Profilschärfung der vielen Fanprojekte initiieren: "Wir müssen gucken, wo wir uns verorten, also an welcher Stelle sind wir denn, die Sozialarbeiter und für wen sind wir zuständig, was ist unser Auftrag?"

DFB-Präsident zum zweiten Mal zu Gast

Um das herauszufinden, trifft man sich in diesem Jahr zum 25. Mal - erst in Berlin und dann im brandenburgischen Lindow (Ostprignitz-Ruppin). In verschiedenen Workshops und Referaten soll dort zum Austausch angeregt werden. Welche wichtigen Funktionen Fanprojekte bei der präventiven Arbeit mit jungen Fußballfans besitzen, haben längst nicht nur die Vereine, sondern auch die Verbände begriffen. Zum zweiten Mal hintereinander besucht Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), die Auftaktveranstaltung der Jahrestagung.

Grindel verspricht Transparenz

Im Centre Francais in Berlin-Wedding richtete er starke Worte an alle Teilnehmenden. "Gemeinsam mit der DFL unterstützen wir die Fanprojektarbeit mit mehreren Millionen Euro und werden das auch in Zukunft tun", versprach Grindel. Den Erst- und Zweitligisten finanziert die Deutsche Fußballliga zu 50 Prozent ihr Fanprojekt, ab der dritten Liga übernimmt diesen Anteil der DFB. Den Rest teilen sich Stadt und Land. Weiterhin betonte Grindel, dass "diese wichtige Arbeit mit Fans deshalb eine im Grunde genommen über den Fußball hinausgehende Funktion hat, weil sich eben die Fanprojekte um den Menschen Fußballfan als Ganzes kümmern."

Außerdem nutzte der DFB-Präsident die Chance und äußerte sich zum aktuellen Austausch seines Verbandes mit führenden deutschen Fanszenen. Er versprach eine transparente Sportgerichtbarkeit, eine erleichterte Mitnahme von Fan-Utensilien jeglicher Art in die Stadien und würdigte die Arbeit der Fanprojekte: "Ihnen haben wir es zu verdanken, dass Homophobie und Rassismus aus den deutschen Stadien verschwunden sind."

Jeder Verein hat seine eigenen Probleme

Auch die Fanprojekte von Hertha BSC, Union Berlin, Energie Cottbus, dem SV Babelsberg und dem BFC Dynamo sind vertreten. Vereinsübergreifend berichten alle von einem positiven Feedback seitens ihrer Clubs. Allerdings hat jeder Fußballverein ganz eigene Probleme. Die Babelsberger Fanszene freut sich darüber, dass ihr Fanprojekt mit zwei Mitarbeitern endlich wieder besetzt ist. Bei Union sehen sich die Fans nicht nur mit einem wachsenden Verein und steigenden sportlichen Ansprüchen konfrontiert, sondern fordern weiterhin einen Dialog mit dem DFB auf Augenhöhe, wenn es um Fanrechte und Choreografien geht.

Fanprojekte kümmern sich um den Menschen Fußballfan als Ganzes. DFB-Präsident Reinhard Grindel

Herausforderungen nehmen zu

Ralf Busch, Leiter des Fanprojektes Sportjugend Berlin, arbeitet mit Fans vom BFC Dynamo und Hertha BSC zusammen. Er berichtet von einem angespannten Verhältnis zwischen Hertha-Fans und Verein: "Die Idee vom möglichen neuen Stadion in Berlin hat viele entsetzt, außerdem fühlt sich die aktive Fanszene vom Verein nicht mehr so richtig mitgenommen." Beim BFC Dynamo überlege man sich Strategien, wie ein aktueller Viertligist für neue Fans attraktiv gemacht werden kann, die sich vom rauen Image des Vereins nicht abschrecken ließen. "Gegen seinen schlechten Ruf arbeitet der Verein schon seit Jahren mit uns zusammen", berichtet Busch weiterhin.

Die Herausforderungen der Fanprojekte nehmen also zu, daran ändert auch eine gestiegene Akzeptanz bei Politik und Verbänden nichts. Da erscheinen drei Tage Fachtagung fast als zu kurz.