Der frühere Berliner Bundesligaprofi Peter Stark kümmert sich aufopferungsvoll um seinen Jugendverein in Moabit – obwohl der nur in der Bezirksliga spielt. Als Sportdirektor vom SC Union 06 muss Stark nicht nur sportliche Herausforderungen meistern.

Sonntagmittag am Poststadion in Moabit. 19. Spieltag in der Bezirksliga Berlin. Der SC Union 06 empfängt den 1. FC Marzahn. Peter Stark ruft, dirigiert, jubelt am Spielfeldrand. Sein Erfolgsrezept als Sportdirektor bei Union 06: Temperament. "Bei Hertha haste drei Torschüsse, hier habe ich schon zehn gehabt – das ist der Unterschied, rechts, links, zack, das ist Fußball."

Peter Stark kennt sich aus. Fast 150 Bundesliga-Spiele hat er für Blau-Weiß 90 Berlin absolviert, 18 davon 1986/87 in der 1. Liga. Seine sportliche Karriere beginnt er aber beim SC Union 06 Berlin. Seine Jugendliebe aus Moabit hat Stark nie aus den Augen verloren. Dort möchte er jetzt als Sportdirektor mit viel Einsatz viel bewegen. "Blau-Weiß war die schönste Zeit, die erfolgreichste Zeit für mich als Fußballer, aber jetzt versuche ich diesem kleinen Verein wieder auf die Beine zu helfen."