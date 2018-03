Der Amateurfußballer Damantang Camara ist nach seinem Herzanfall von den DRK-Kliniken nicht wegen Kapazitätsproblemen abgewiesen worden, betonen die Verantwortlichen. Er sei aus rein fachlichen Gründen in die Charité verlegt worden.

Berliner Notfallmediziner haben Vorwürfe zurückgewiesen, wonach der Amateurfußballer Damantang Camara nach einem Herzanfall an einer Klinik wegen Kapazitätsproblemen nicht behandelt worden sei. Der 24-Jährige war am Dienstag auf einem Trainingsplatz in Wilmersdorf zusammengebrochen und später verstorben. Zwischen dem Notruf um 19.06 Uhr und der Aufnahme des Fußballers im Charité Campus Virchow lagen fast anderthalb Stunden.