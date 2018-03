Ob auf dem Bolzplatz, in der Reithalle oder auf dem Eis, Schläge gegen den Kopf oder Stürze auf den Kopf passieren in fast allen Sportarten. Doch die Folgen werden von den Sportlern oft unterschätzt. Die Berliner Eisbären-Legende Stefan Ustorf hat das erlebt.

Die Karrierebilanz von Stefan Ustorf liest sich beeindruckend: Über 900 Eishockeyspiele in 21 Karrierejahren, 141 Tore in der Deutschen Eishockey Liga und sechs Mal Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin. Erschreckend ist, was nicht in der Bilanz steht: 20 bis 25 Gehirnerschütterungen erlitt Ustorf während seiner Spielerkarriere.



"Ich bin ohne Helm rückwärts aufs Eis gefallen, ich war bewusstlos, bin in der Kabine wieder aufgewacht, als man mich genäht hat", beschreibt Ustorf eine Situation aus seiner Zeit in der Amerikanischen Profiliga NHL. Das alleine wäre schon heftig. Dann aber sagt Ustorf den Satz, der verdeutlicht, was das größte Problem ist: "Am nächsten Tag habe ich wieder mitgespielt." Dass er eine Gehirnerschütterung hatte, wusste Ustorf oft nicht, oder er wollte es nicht wissen. "Ich hatte Kopfweh. Aber ich hatte ja einen gegen den Kopf gekriegt, da hat man Kopfweh. Kopfschmerzen in dem Sinne waren keine Verletzung."