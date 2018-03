Herr Fischer will die WM in Vegas rocken

Mit 84 Jahren an der Tischtennisplatte

Er ist nicht mehr der Jüngste, aber seine Vorhand ist noch immer gefürchtet: Horst Fischer geht im Juni bei den Senioren-Weltmeisterschaften im Tischentennis in Las Vegas an den Start. Für sein großes Abenteuer trainiert er in Eisenhüttenstadt. Von Stephanie Baczyk