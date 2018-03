Sie nennen ihn die "emotionale Zündkerze". Was Moritz Wagner in den letzten Wochen erlebt, ist außergewöhnlich. Der ehemalige Spieler von Alba Berlin steht mit seinem Basketballteam im Halbfinale der US-Collegemeisterschaft. "March Madness", März-Wahnsinn, nennt sich das Turnier auch. Das Final Four findet im Alamodome in San Antonio statt. Das Stadion fasst 70.000 Zuschauer. "Das ist unglaublich", schwärmte der 20 Jahre alte Wagner. "Ich wollte immer in einem Football-Stadion wie diesem spielen, auf der ganz großen Bühne - und jetzt sind wir hier."

Mit seinen Michigan Wolverines trifft der Power Forward in der Nacht zum Sonntag auf die Ramblers von der Loyola Universitiy Chicago. Wagner und seine Kollegen sind in der Paarung Favorit. Mit dem Halbfinaleinzug erfüllte sich der 2,11-Meter-Hüne einen langgehegten Wunsch. "Hätte ich meinen Traum, als ich klein war, aufgeschrieben, dann wäre es genau das", erinnert Wagner. "Aber wir sind hier noch nicht fertig." Als 15-Jähriger verfolgte der Berliner die Auftritte der Michigan Wolverines noch am heimischen Bildschirm, fünf Jahre später steht er selbst im Rampenlicht. "Du musst es aufsaugen, weil du wahrscheinlich nie wieder diese Chance haben wirst. Du musst es einfach genießen."