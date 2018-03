Hertha-BSC-Linksverteidiger Marvin Plattenhardt hat gute Chancen, bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) dabei zu sein. Nach dem Testspiel gegen Spanien am Freitag in Düsseldorf (1:1), sagte Löw zur ARD: "Auf der Linksverteidiger-Position haben wir mit Jonas Hector und Marvin Plattenhardt zwei Spieler, die die ersten Kandidaten sind." Bereits beim Testspiel gegen Frankreich im November haben der 26-Jährige "ein sehr, sehr gutes Spiel" gemacht, so die Einschätzung des Bundestrainers.