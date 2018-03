Der Herthaner Mathew Leckie ist am Dienstag von Australiens Fußball-Nationaltrainer Bert van Marwijk in das vorläufige Aufgebot für die letzten beiden WM-Testspiele berufen worden. Der Mittelfeldspieler gehört nun zum 29-köpfigen vorläufigen Kader für die Partien gegen Norwegen (23. März) und in London gegen Kolumbien (27. März). Der schnelle Rechtsaußen hat in dieser Saison vier Tore für die Berliner erzielt.

Ein potentieller Abnehmer für Leckies Flanken ist der 38 Jahre alte Rekordtorschütze Tim Cahill, auch er steht im ersten Aufgebot. Bei dem Turnier in Russland im Sommer treffen die Socceroos in der Gruppe C auf Frankreich, Peru und Dänemark.

Kommende Woche will van Marwijk seinen endgültigen Kader für die beiden Testspiele bekanntgeben. "Die Spiele sind eine große Chance für die Spieler, ihre Ansprüche für Russland zu unterstreichen", sagte der ehemalige Bundesliga-Trainer.