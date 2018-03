Maximilian Levy hat bei der Bahnrad-WM im niederländischen Apeldoorn am Samstag seine zweite Medaille verpasst.



Im Sprint landete der Cottbuser auf dem vierten Platz. "Alte Diesel sollte man nicht abschaffen", scherzte der 30-Jährige, für den diese "Holzmedaille" das beste Ergebnis all seiner WM-Teilnahmen in dieser Königsdisziplin des Sprints bedeutete.



Levy hatte sich im kleinen Finale, also dem Kampf um die Bronzemedaille, Europameister Sebastian Vigier aus Frankreich mit 0:2 geschlagen geben müssen. Weltmeister wurde dann im abschließenden großen Finale Matthew Glaetzer aus Australien. Im Keirin-Rennen hatte Levy am Donnerstag Bronze gewonnen.