Fünf Samstage verbrachte er in Lehrgängen, dann stand er das erste Mal als Schiedsrichter auf dem Platz. Seitdem habe ihn noch nie jemand dort wegen seiner Sexualität beleidigt. "Wenn das passieren sollte, würde ich dem Spieler die rote Karte zeigen, würde das im Spielbericht notieren, dann würde ich nach Hause fahren und was essen." Und dann wahrscheinlich in einer Woche das nächste Spiel pfeifen.



Er sagt das so trocken und ungerührt, als wäre es ihm egal. Aber ganz so ist es dann doch nicht. Denn als Fan, der mit anderen Männern und Frauen auf der Tribüne steht, hat er schon oft genug Beleidigungen gehört - auch wenn die der gegnerischen Mannschaft zugerufen wurden. "Ich habe diese klassischen Sprüche gehört – alles von 'schwule Sau' bis 'Schwuchtel'. Das trifft mich schon tief. Ich wünsche mich jedes Mal ein bisschen weg von dem Ort und von den Leuten.“ Das gelte zwar "zum Glück" nicht für den gesamten Fußball, was aber nur ein schwacher Trost sei: "Wenn ich etwas Homophobes aus dem Block höre, in dem ich stehe, dann ist für mich das Spiel gelaufen."