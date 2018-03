Der lange Winter hat in der Fußball-Regionalliga fast ein Termin-Chaos ausgelöst. Eigentlich sollte im Februar der normale Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Doch Kälte und Schnee haben zu massenhaften Absagen geführt. Die Folge ist nun ein Spiele-Marathon wie ihn die Regionalliga wohl noch nie erlebt hat. Dabei wäre das durchaus vermeidbar gewesen, meint der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz. "Wenn wir im Sommer etwas zeitiger in die Saison starten oder auch unter der Woche spielen würden, hätten wir am Ende nicht so eine große Terminnot."

Und so heißt es nun kreativ sein. Gerade im Fall von Energie Cottbus. Denn die Lausitzer können in dieser Saison das "Triple" (Pokalsieg, Meisterschaft und Aufstieg) schaffen. Aktive Regeneration heißt die Zauberformel. Oder wie es Trainer Claus-Dieter Wollitz am Montag formulierte: "All das, was Spaß macht und etwas vom Fußball wegführt." Konkret wurden zum Beispiel nach dem Einzug in das Brandenburger Pokalfinale (3:2 in Fürstenwalde) Basketball und Tischtennis gespielt. Einige Profis fuhren Rad. Und am Donnertag, nach dem Ligaspiel beim ZFC Meuselwitz (Mittwoch 18 Uhr), geht es für alle wieder in die Kältekammer des Cottbuser Thiem-Klinikums.