Zweifache Deutsche Meisterin Sarah Agaoglu - Berliner Kicker-Meisterin will weiter nach oben

05.03.18 | 19:47 Uhr

Auf die Frage, wie groß ihre Leidenschaft für den Tischfußballsport ist, bemüht Sarah Agaoglu gerne folgendes Beispiel: Wenn Sie nachts nicht schlafen kann, trainiert Sie gerne alleine am Kickertisch. Die 34-Jährige hat große Ziele. Von Max Zobel

Im November 2017 sicherte sich Sarah Agaoglu den zweiten Berliner Meistertitel im Tischfußball in Folge. Die beiden Pokale haben seitdem einen Ehrenplatz in ihrem Haus in Gladow.



Prominente Freundin bringt Agaoglu zum Tischfußball

Die Leidenschaft für die eher seltene Sportart Tischfußball hat die 34-Jährige vor genau zehn Jahren entwickelt.



Sarah Agaoglu wurde 1983 als Tochter einer Türkin und eines Deutschen in Berlin geboren. Ihr Abitur absolvierte sie am Hermann-Hesse-Gymnasium in Kreuzberg. In ihrer Kindheit und in der Schulzeit kam Agaoglu nie mit Tischfußball in Kontakt. Erstmals während ihres Medizinstudiums an der Berliner Charité im Jahr 2008 wurde sie auf ihre heutige Lieblingssportart aufmerksam. Im "Feuermelder" in Friedrichshain lernte Agaoglu dann die mehrfache deutsche Tischfußballmeisterin Lilly Andres kennen. Die beiden Frauen wurden schnell Freundinnen und begannen, in verschiedenen Berliner Kneipen mit- und gegeneinander zu spielen.

Ein holpriger Start

Zwischen 2008 und 2012 spielte Agaoglu sogenannte Challenger-Turniere, durch die man sich für höherklassige Wettbewerbe wie die Deutsche Meisterschaft qualifizieren kann. Allerdings erreichte die Deutsch-Türkin häufig nur einen Rang im Mittelfeld, da sie durch ihr Medizinstudium und als junge Mutter wenig Zeit für Hobbies und Sport hatte. Die Tatsache, dass sie ohne Training bei den Turnieren nicht am Ende der Platzierungsliste stand, motivierte Sarah Agaoglu. Einen wichtigen Impuls gab, dass sie 2011 mit ihrem Mann in ein Haus nach Gladow zog: Das Paar richtete sich im Keller einen Raum zum Kickern ein. Von nun an stand Agaoglu regelmäßig am Tisch. Inzwischen trainiert sie regelmäßig.

Durchbruch in der Berliner Tischfußball-Szene

Das Training zahlte sich erstmals im Jahr 2016 aus. Die Deutsch-Türkin hatte bei Challenger-Turnieren Ranglistenpunkte gesammelt, um an der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Den ersten Titel sicherte sich Agaoglu im Oktober 2016 und konnte ihn ein Jahr später erfolgreich verteidigen.



Jetzt will sie bei den Deutschen Meisterschaften im Jahr 2018 eine gute Platzierung erreichen und auch international auf sich aufmerksam machen. Im Mai spielt die 34-Jährige auf der World-Series Tour in Frankreich das nächste Turnier auf europäischer Ebene.

