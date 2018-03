Der Stürmer brach am Dienstag im Training zusammen. Umfassende Rettungsmaßnahmen konnten den 24-Jährigen nicht mehr retten, er verstarb wenig später. Camara, der seit zwei Jahren wusste, dass er an Herzproblemen leidet, hinterlässt seine Lebensgefährtin und seinen zweijährigen Sohn.

Tasmania Berlin hilft auch mit – der Berlin-Ligist rief am Mittwoch eine Spendenaktion ins Leben. Für Sandra Kämmerer, der ersten Mannschaftsverantwortlichen von Tasmania, ist die Hilfe selbstverständlich. "Die Entscheidung dafür ist innerhalb von drei Minuten gefallen. Es ist so schon schwer für die Familie, da wollten wir helfen, damit sie nicht auch finanzielle Probleme bekommen", sagte Kämmerer dem rbb.

Mittlerweile seien 9.300 Euro zusammengekommen, erklärt Kämmerer. "Die Menschen teilen die Aktion über unsere Facebook-Seite, wir haben so fast 50.000 erreicht." Und fast ein Drittel der Gesamtsumme hat der BVB-Profi Maximilian Philipp gespendet. Der 24-Jährige spielte mit Camara in der Jugend bei Tennis Borussia zusammen.

Der Berliner Fußball-Verband plant am Wochenende eine Schweigeminute in Gedenken an Damantang Camara. Auch ein Trauerflor ist ausgerufen und gemessen an der positiven Resonanz der Spendenaktion, werden sich wohl alle Vereine beteiligen.