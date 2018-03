Der 1. FC Union Berlin hat die Länderspielpause im Fußballkalender für einen Test gegen Ligakonkurrenten Holstein Kiel genutzt - und dabei verloren. Wie schon in den letzten beiden Ligaspielen (3:4 und 2:2 aus Union-Sicht) erlebten die Zuschauer ein torreiches Spiel. Kiel siegte am Ende mit 3:2.

Unions Trainer André Hofschneider ließ in der Defensive Toni Leistner von Beginn an auflaufen, der zuletzt nicht zum Einsatz kam. Leistner traf direkt nach acht Minuten zur Führung für die Köpenicker, per Kopf nach einer Ecke von Dennis Daube. Kiel kam, ähnlich wie in den Ligaduellen, vor allem durch Konter zu Torchancen. Bereits in der 22. Minute kam auf diese Weise der Ausgleich zum 1:1 zustande.