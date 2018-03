Die Nummer Eins der Welt ist in der Stadt: Mit fast 37 Jahren ist Timo Boll zurück auf dem Tischtennis-Thron. In Berlin will er am Wochenende seinen 12. deutschen Meistertitel holen. Die nationale Konkurrenz ist groß, doch der ärgste Kontrahent muss passen.

48 Damen und 48 Herren gehen bei den deutschen Tischtennis- Meisterschaften in Berlin an den Start, unter ihnen fünf in den Top 50 der Welt. Unter allen richtigen Quiz-Einsendungen verlosen wir 3 x 2 Karten für Samstag und 1 x 2 Karten für Sonntag.

Traditionell wird Tischtennis von den Chinesen dominiert. In Deutschland geht es vordergründig darum, den Sport weiter im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Während Timo Boll in der Heimat unbehelligt auf der Straße gehen kann, ist er in Fernost ein Megastar. Wird gefeiert und verehrt.

Der fast 37-Jährige reist nicht nur als amtierender deutscher Meister an, sonder er kommt auch als die aktuelle Nummer eins der Welt in die Hauptstadt. Er ist der älteste Weltranglisten-Erste in der Geschichte dieses Sports. Als Timo Boll vergangene Woche beim europäischen Top-16-Turnier seinen guten Freund und Nationalmannschaftskollegen Dimitri Ovtcharov im Finale schlug, gelang wieder Historisches: Es war das erste Mal, dass ein Deutscher einen anderen Deutschen an der Weltspitze ablöste.

Kein Gesicht repräsentiert deutschland- und wahrscheinlich sogar europaweit den Tischtennissport so sehr, wie das von Timo Boll. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio war er Fahnenträger der deutschen Delegation. Bei den am Freitag beginnenden deutschen Meisterschaften in Berlin greift der Wahl-Düsseldorfer nach seinem zwölften Einzel-Titel und kann seinen eigenen Rekord weiter ausbauen. Es sind die insgesamt 14 Titelkämpfe, die in der größten Stadt Deutschlands ausgetragen werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, wo die Topstars die nationalen Titelkämpfe häufig aufgrund von geringerer Bedeutung und fehlendem Prestige weglassen, ist das beim Tischtennis anders. Das Who is Who der deutschen Tischtennis-Elite wird in Berlin an den Start gehen. Auf das Duell der Giganten werden die Fans aber leider dennoch verzichten müssen. Nach einer Kapselentzündung in der rechten Hüfte musste die Nummer zwei der Welt, Dimitri Ovtcharov, kurzfristig für Berlin absagen. So wird es die direkte Revanche Boll gegen Ovtacharov bei den deutschen Meisterschaften nicht geben. Nichts desto trotz gehen gleich fünf der Top-50-Weltrangliste an den Start. Je 48 Herren und Damen starten in der Konkurrenz.

Auch bei den Damen gab es eine krankheitsbedingte Absage: Die Berliner Lokalmatadorin und Topfavoritin Petrissa Solja leidet weiterhin an den Nachwehen eines Infekts. So läuft es in der Damen-Konkurrenz auf einen Zweikampf hinaus: Die Weltklasse-Abwehrspielerin Han Ying und die Doppel-Europameisterin Sabine Winter werden den Titel wahrscheinlich unter sich ausmachen.

Die Zuschauer im Berliner Sportforum Hohenschönhausen werden wohl trotzdem auf ihre Kosten kommen und schnell herausfinden, dass es beim Tischtennis nicht nur auf Kraft sondern auf so viel mehr ankommt.



Sendung: rbb um6, 02.03.2018, 18 Uhr