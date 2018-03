Neu-Bundestrainer Horst Hrubesch und Alt-Bundestrainerin Silvia Neid sahen in Frankfurt ein rasantes Spiel, in dem die Frankfurterinnen zunächst besser begannen. Nach zwanzig Minuten tauchte Turbines Rahel Kiwic vor dem gegnerischen Tor auf, verpasste aber knapp den Ball. Die anschließende Ecke trat Svenja Huth und der Ball landete nach etwas Gedränge in der 21. Minute wohl zuletzt auf dem Kopf von Abwehrspielerin Johanna Elsig und dann im Tor.

Direkt nach dem Wiederanstoß antworteten die Gastgeberinnen sofort. Lisa Schmitz verhinderte aber mit einer erneut starken Parade den Ausgleich. Frankfurt drückte, Potsdam konterte und konnte sich weiterhin auf Torhüterin Schmitz verlassen. In der 35. Minute spielten die Gäste ihre Stürmerin Svenja Huth wunderbar an, die sich gegen ihre Gegenspielerin durchsetzte und eiskalt verwandelte. Turbine Potsdam ging also mit einer 2:0-Führung in die Pause.