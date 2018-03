"Ich bin immer für eine Herausforderung zu haben, da wurde der Verein Turbine Potsdam sehr interessant für mich", sagte Petermann zu ihrem Wechsel. Interessant für Turbine Potsdam wurde Petermann auch, weil die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph im Sommer mit Tabea Kemme und Lia Wälti zwei Leistungsträgerinnen ersetzen muss. "Wir freuen uns, dass wir eine deutsche Nationalspielerin für Potsdam gewinnen konnten. Offensiv ist Lena eine ganz klare Verstärkung für uns", sagte Petermanns künftiger Trainer Rudolph.

Petermann spielte seit 2014 beim SC Freiburg, zuvor war sie zwei Jahre für die University of Central Florida in der amerikanischen Collegeliga aktiv und beim Hamburger SV, wo sie 2009 ihr Bundesligadebüt gab. In der laufenden Saison hat sie für den SC Freiburg zwei Tore in zehn Spielen erzielt, für die Nationalmannschaft traf sie bisher vier Mal.