Fußball-Nationalspielerin Tabea Kemme muss wegen eines Knorpelschadens im rechten Knie bis zu neun Monate pausieren. Dies teilte der mehrmalige deutsche Frauen-Fußballmeister Turbine Potsdam am Freitag mit. Die 26-Jährige hatte wegen ihrer Knieprobleme bereits beim 2:0-Sieg der Potsdamerinnen im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FFC Frankfurt am Dienstag gefehlt. Eine MRT-Untersuchung am Mittwoch ergab dann die Diagnose, bei einer Arthroskopie am kommenden Mittwoch soll das Ausmaß der Schädigung genau festgestellt werden.