Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat beim Debüt von Jordan Torunarigha von Hertha BSC nur 0:0 im Kosovo gespielt. Im EM-Qualifikationsspiel tat sich die DFB-Elf vor 7.500 Zuschauern enorm schwer und entwickelte kaum Torgefahr. Kosovos U21 verdiente sich daher in ihrem erst achten Quali-Spiel den Punkt gegen den Europameister. Die nächsten Spiele auf dem Weg zum Turnier 2019 in Italien und San Marino stehen für die DFB-Elf im September an.

In der Defeensive stand die DFB-Elf sicher, was auch an der guten Leistung von Jordan Torunarigha lag, der neunzig Minuten auf dem Platz stand. Das gesamte Spiel auf der Bank Platz nehmen musste hingegen Offensivmann Marcel Hartel vom 1. FC Union Berlin. Die deutsche Mannschaft blieb damit im siebten Qualifikations-Spiel zum zweiten Mal ohne Sieg und muss im Kampf um die EM-Tickets einen Dämpfer hinnehmen.