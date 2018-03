Bild: imago/Matthias Koch

Die Köpenicker vor dem Spiel in Fürth - Wohin geht die Reise, Union Berlin?

30.03.18 | 14:51 Uhr

Die zweiwöchige Länderspielpause ist vorbei und Union Berlin steht direkt vor einer wichtigen Aufgabe. In der Auswärtspartie bei der SpVgg Greuther Fürth werden die Weichen für den Rest der Saison gestellt. Ob der beste Torjäger dabei sein kann, ist noch fraglich.



Union-Coach André Hofschneider wirkte auf der Presskonferenz vor dem Spiel bei der Spvgg Greuther Fürth am Sonntag (13:30 Uhr) entspannt. "Hallo erstmal an alle, die ich noch nicht begrüßt habe", eröffnete der 47-Jährige am Karfreitag mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Wirklich viel zu lachen hatte der Berliner Fußball-Zweitligist in den vergangenen Wochen eigentlich nicht. Seit drei Spielen wartet man auf ein Erfolgserlebnis, Union gab vor allen Dingen in den Schlussminuten immer wieder Punkte aus der Hand. "Ich glaube, dass wir in den letzten Spielen nicht die Glücklicheren waren", analysiert Hofschneider. "Das soll jetzt nicht wie eine Durchhalteparole klingen, aber ich glaube, Glück muss man sich auch erarbeiten."

Die letzte Partie vor der zurückliegenden zweiwöchigen Länderspielpause, das 2:2 gegen Jahn Regensburg, dient als perfektes Beispiel. Bis zur 89. Minute sah es so aus, als würde man die so dringend benötigten drei Punkte im Stadion An der Alten Försterei behalten. Doch wie so häufig in dieser Spielzeit kassierten die "Eisernen" noch den bitteren Ausgleich. "Da hilft es jetzt auch nicht zu jammern, wir müssen einfach weitermachen. Und dann wird sich das Ding auch irgendwann wieder in die andere Richtung drehen", resümiert Hofschneider. Klingt trotzdem ein wenig nach Durchhalteparole.

Und schon wieder: wegweisende Partie gegen Fürth

So viele Spiele der Berliner wurden in dieser Saison im Vorfeld mit einem etwas abgedroschenen Adjektiv belegt: "wegweisend". Dieses Wort mag fast schon inflationär benutzt worden sein, den Wahrheitsgehalt mindert dieser Umstand auch vor der Partie in Fürth nicht. Der 1. FC Union Berlin steht mit 36 Zählern momentan auf dem achten Tabellenplatz der Zweiten Liga. Acht Punkte sind es bereits zum Aufstiegsrelagationsplatz drei - aber nur noch drei Zähler zum Abstiegsrelegationsplatz 16. "Wir beschäftigen uns seit Wochen mit diesem Hin- und Her", sagt André Hofschneider. "Es ist halt in dieser Saison ziemlich verrückt." Verrückt ist wohl auch die Konstellation vor der Auswärtsfahrt zum Tabellen-15. aus Bayern. Die Fürther, miserabel in die Saison gestartet, könnten mit einem Sieg punktemäßig mit den Köpenickern gleichziehen. Das wäre wohl wegweisend. Spätestens bei einer Niederlage müsste Union wohl endgültig die letzten, ganz vagen Aufstiegshoffnungen begraben und sich mit voller Konzentration dem Abstiegskampf widmen. Bei einem Sieg wiederum könnten die Köpenicker den Blick vielleicht wieder vorsichtig nach oben richten.



Das Bangen um den besten Torjäger

Auch aus personeller Sicht dürften die Mienen der Union-Verantwortlichen alles andere als sorgenfrei sein. Neben dem fraglichen Einsatz von Innenverteidiger Marc Torrejon, steht vor allem hinter Toptorschütze Steven Skrzybski ein dickes Fragezeichen. Der 25-Jährige plagt sich mit Oberschenkelproblemen herum. "Es wird auch ein Wettlauf mit der Zeit. Klar, wenn er grünes Licht gibt, wird er spielen", sagt Trainer Hofschneider. Das zeigt die Wichtigkeit von Skrzybski für das Team. Mit seinen bislang 13 Toren sollte er vorangehen und der Mannschaft den Weg weisen. Ob er das in Fürth wird machen können, entscheidet sich wohl erst am Spieltag selbst. Die Frage, die sich bei dieser Presskonferenz also aufdrängte, war die Folgende: Kann Union Berlin Abstiegskampf? "Ich vertraue der Mannschaft zu 100 Prozent", lautete das klare Statement vom Trainer. Beim Auswärtsspiel in Fürth wird sich zeigen, wohin die Reise der "Eisernen" für den Rest der Saison geht. Klingt alles sehr nach einer wegweisenden Partie.

Sendung: rbb aktuell, 30.02.2018, 21:45 Uhr