Union Berlin hat den Vertrag mit Urgestein Michael Parensen um ein weiteres Jahr bis Juni 2019 verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit.

Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler war im Januar 2009 an die Alte Försterei gewechselt und absolvierte bislang 221 Pflichtspiele für Union. "Michael ist ein Mentalitätsspieler, der unserer Mannschaft sehr gut tut", sagte Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung. "Er lebt in beeindruckender Weise vor, dass es sich lohnt, für seine Ziele zu kämpfen. Auf diese Weise hat er auch in dieser Saison seinen Platz in der Mannschaft erobert und bewiesen, wie wichtig er auf und neben dem Platz für uns ist."

Parensen absolviert nach einer Knieverletzung derzeit ein Reha-Programm.