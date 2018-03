In der bevorstehenden Länderspielpause können Spieler und Fans des 1. FC Union Berlin ein wenig Bundesliga-Luft schnuppern. Der VfL Wolfsburg kommt am 22. März zum Test ins Stadion An der Alten Försterei. Anpfiff ist am Donnerstag um 18.30 Uhr.

Das letzte Spiel beider Mannschaften liegt rund anderthalb Jahre zurück. Im November 2016 gastierten die Köpenicker in der Arena in Wolfsburg ebenfalls zu einem Testspiel. Dabei waren die Unioner zunächst mit 0:1 in Rückstand geraten, konnten dann allerdings das Spiel drehen. Die Treffer erzielten damals Philipp Hosiner und Roberto Punec, sowie Simon Hedlund.



Ein möglicher Einsatz Hedlunds steht diesmal allerdings auf Kippe: Der Schwede musste bei der jüngsten 3:4-Niederlage in Kaiserslautern vorzeitig ausgewechselt werden. Der 24-Jährige plagt sich mit Problemen an der Syndesmose herum, weshalb sein Einsatz auch schon für die bevorstehende Heim-Parte am Sonntag (13:30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue fraglich ist.