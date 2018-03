Das derzeitige Topthema bei Union Berlin ist kein sportliches sondern eine Personalie. Da Trainer André Hofschneider den vorgegebenen sportlichen Zielen hinterher hinkt, wurde in der vergangenen Woche über einen möglicherweise bevorstehenden Abgang spekuliert. Als potenzieller Nachfolger wurde bereits Torsten Lieberknecht gehandelt, derzeit Coach bei Eintracht Braunschweig. Lieberknecht dementierte jedoch und telefonierte sogar mit dem Union-Trainer. Hofschneider zeigte sich bei einer Pressekonferenz von diesem Zug beeindruckt: "Man redet ja immer viel von Kodex, Loyalität und anderen Dingen; in dem Fall muss ich sagen Hut ab."

Die vergangene Woche war für Union Berlin aber auch insgesamt turbulent. Gegen Schlusslicht Kaiserslautern verloren die Köpenicker das Spiel mit 3:4 und mussten außerdem zwei schmerzhafte Ausfälle verkraften. Stürmer Sebastian Polter riss beim Aufwärmen die Achillessehne und Mittelfeldspieler Michael Parensen verletzte sich das Innenband am Knie. Mittlerweile steht fest, dass Polter erfolgreich operiert werden konnte. Jetzt müsse Polter sich langfristig mit dieser Situation auseinandersetzen, sagte Trainer Hofschneider dem rbb. "Da wird es sicherlich auch ein paar Durststrecken geben."

Polters Verletzung trifft Union hart, seine Torgefahr wird den Köpenickern fehlen. Nun müssten alle Spieler mehr Verantwortung übernehmen, so der Trainer. Hofschneider nimmt aber vor allem Steven Skrzybski in die Pflicht. Mit 13 Saisontreffern ist er neben Marvin Ducksch von Holstein Kiel der Top-Torschütze in der zweiten Fußball-Bundesliga. Seit Wochen sei der Rechtsaußen in sehr guter Form. Skrzybski sei ein ganz anderer Typ als Polter. Einer, "der weniger Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber in der Mannschaft schon ein gehöriges Wort zu sagen hat." Die erhöhten Erwartungen an sich sieht Skrzybski positiv: "Ich versuche immer Vollgas zu geben und meine Leistung aufs Feld zu bringen und wenn es dann honoriert wird, umso besser."