Halbfinale im Brandenburg-Pokal - "Ab jetzt ist Druck auf dem Kessel"

23.03.18 | 12:22 Uhr

Die Halbfinals im Landespokal stehen am Samstag in Brandenburg an. Die Partie Union Fürstenwalde gegen Energie Cottbus wird voraussichtlich aufgeheizt und emotional: Der Sieger kommt der ersten Runde des DFB-Pokals nahe. Von Andreas Friebel

Für Union Fürstenwalde steht am Samstag das "Spiel des Jahres" an. Wenn Energie Cottbus kommt, dann wird das Stadion voll und die Stimmung voraussichtlich wieder aufgeheizt. Zwei Mal standen sich beide Teams in den letzten Jahren im Landespokal gegenüber, 2015 im Finale. beide Partien gingen an die Lausitzer.

"Fürstenwalde wird kämpferisch und emotional alles raushauen"

Doch die Vorzeichen für einen Sieg der Mannschaft von Trainer Matthias Maucksch im dritten Anlauf sind wieder nicht gut. In der Liga hat Fürstenwalde zuletzt im November gewonnen, 2:0 gegen Auerbach. Cottbus kommt hingegen mit breiter Brust. Auch nach 23 Spieltagen ist es keinem Team in der Regionalliga gelungen, den Spitzenreiter zu schlagen. Die Einschätzung des Energie-Trainers Claus-Dieter Wollitz: "Ich glaube, Fürstenwalde wird am Samstag kämpferisch und auch emotional alles raushauen. Sie haben eine junge Mannschaft, bei der es immer mal vorkommen kann, dass es sportlich nicht so läuft", sagt er.

Cottbus will keine Experimente

Mit der Aussicht auf die erste Runde im finanziell lukrativen DFB-Pokal werden wohl beide Teams Vollgas geben. Mit etwa 200.000 Euro können die Klubs rechnen, die den DFB-Pokal erreichen. Das ist aber nur dem Gewinner des Brandenburg-Pokals vergönnt. Im vergangenen Jahr war es Cottbus, die dann vor 18.000 Zuschauern im Stadion der Freundschaft auf Erstligist Stuttgart trafen. "Wir möchten auch in diesem Jahr wieder so ein Highlight-Spiel. Das ist unsere Motivation", sagt Wollitz. Deshalb gilt in der Lausitz: keine Experimente. Der Cottbuser Trainer wird seine beste verfügbare Elf ins Rennen schicken. "Jetzt ist richtig Druck auf dem Kessel. In der Liga kannst du dir mal einen Ausrutscher erlauben. Im Pokal ist nach 90 Minuten, Verlängerung oder Elfmeterschießen Schluss. Es muss einen Sieger geben", so der Trainer der Lausitzer.

1.000 Zuschauer erwartet

Dieses "Alles oder Nichts"-Spiel gibt Energie schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was dann Ende Mai auf die Cottbuser zukommen dürfte. Immer vorausgesetzt, dass die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz auch Staffelsieger in der Regionalliga Nordost wird, stehen dann die beiden Relegationsspiele um den Aufstieg in die dritte Liga an. "Ganz vergleichen kann man das sicher nicht. Aber meine Spieler müssen wissen, dass sie ab jetzt nichts mehr locker laufen lassen können, sondern immer die höchste Konzentration gilt", so Wollitz. Hoch konzentriert wird am Samstag aber auch Union Fürstenwalde auflaufen. Mehr als 1.000 Zuschauer, darunter etwa 500 aus Cottbus, werden zum "Spiel des Jahres" erwartet. Im zweiten Halbfinale des Pokals empfängt der MSV Neuruppin den SV Babelsberg 03. Auch dieses Spiel wird rbb|24 am Samstag ab 14.55 Uhr im Livestream übertragen.

