Hofschneider akzeptiert Kritik von Union-Boss Zingler - "Der Präsident ist der Präsident!"

15.03.18 | 17:59 Uhr

Zehn Spiele, neun Punkte: Die Ausbeute des 1. FC Union unter Coach André Hofschneider ist mager. Klub-Chef Dirk Zingler hat jetzt in einem Interview mit der "Berliner Zeitung" einen Verbleib des Trainers über die Saison hinaus offen gelassen. Hofschneider selbst reagiert gelassen. Von Stephanie Baczyk



André Hofschneider presst die Lippen aufeinander und schaut ein wenig mürrisch. Er hat es natürlich gelesen, das Interview seines Chefs. "Das ist Sache des Präsidenten", sagt Unions Coach auf die Frage eines Journalisten während der Spieltags-Pressekonferenz im Stadion an der Alten Försterei. Dass Klub-Chef Dirk Zingler ihn tags zuvor in einem Gespräch mit der Berliner Zeitung angezählt hat, akzeptiert Hofschneider. Sein Verbleib sei davon abhängig, "wie wir die nächsten acht Spiele gestalten", heißt es von Seiten des Präsidenten.

Der Boss nimmt auch die Profis in die Pflicht

"Wir tauschen uns schon wöchentlich aus", erklärt der Trainer des 1. FC Union, bemüht, dem Gesagten die Brisanz zu nehmen. "Das ist ja jetzt nicht akut neu. Das einzige, was für mich wichtig war in dem Interview: Wir sollen uns auf das Jetzt und Gleich orientieren. Alles, was danach kommt, sind eh nicht die Dinge, die in meinem Aufgabenbereich sind. Für mich ist wichtig, von Spiel zu Spiel zu schauen." Das nächste Spiel ist kein leichtes. Der Gegner, Jahn Regensburg, hat vier Punkte mehr als die Eisernen auf dem Konto und den Aufstiegs-Relegationsplatz im Visier. "Die sind sehr gut drauf", weiß Rechtsverteidiger Christopher Trimmel. "Sie spielen ein hohes Pressing. Das wird wieder eine schwere Aufgabe." Zingler nimmt in besagtem Interview auch die Profis in die Pflicht. Er fordert eine ansprechende Leistung gegen Regensburg und kündigt "vierzehn anstrengende Tage für die Mannschaft" während der Länderspielpause an, sollte die nicht erfolgen.

Trimmel: "Es fehlt das gewisse Etwas."

"Man muss die Sachen immer positiv sehen", findet Christopher Trimmel. "Das jetzt nicht jeder im Verein zufrieden ist, ist ganz klar. Da sind wir Spieler genauso. Von dem her stimmt das schon, wie er es gesagt hat. Es fehlt das gewisse Etwas." Beim 0:0 gegen den FC Erzgebirge Aue am vergangenen Sonntag war dieses gewisse Etwas die Verwertung der rausgespielten Torchancen. Er verstehe, "dass es am Ende alle unzufrieden macht", räumt Coach André Hofschneider ein. Und so wiederholt er das wöchentliche Mantra. "Wir waren auch nicht zufrieden, aber wir müssen uns da mit Ergebnissen retten aus der Situation." Tabellerisch befindet sich Union zwar im Mittelfeld der Zweiten Liga, der Abstand auf Relegationsrang 16 beträgt allerdings nur magere fünf Zähler. Ein Umstand, der "der Mannschaft natürlich bewusst ist", sagt Christopher Trimmel. "Ich glaube, wir geben uns auch nicht auf. Man sieht schon, dass der Wille da ist, die Spiele zu gewinnen. Wir werden da jetzt nicht locker machen und die Situation falsch einschätzen."

Kochen für den Teamgeist

Um den Teamgeist aufs Neue zu beschwören, haben sie in Köpenick einen skandinavischen Kochabend veranstaltet. "Simon Hedlund hat mir versichert, Wasser kann er gut kochen", berichtet André Hofschneider schmunzelnd. "Darüber hinaus hat er noch nicht so viel in der Küche gemacht." Und auch auf dem Platz wird der schnelle Schwede gegen Regensburg wohl nicht viel ausrichten können. Er hat nach seiner Verletzung zwar unter der Woche wieder trainiert, ist aber noch nicht bei hundert Prozent. "Sein Einsatz ist fraglich", so der Coach. Auf den fitten Teil des Teams wartet mit dem aktuellen Tabellenvierten laut Hofschneider ein Gegner, der "sehr unkomplizierten Fußball spielt." Er stelle sich darauf ein, "dass Regensburg versuchen wird, uns seinen Spielstil aufzudrängen. Da müssen wir gegenhalten und darüber hinaus natürlich versuchen, unseren Fußball zu spielen." Fraglich ist nur, wie sich auf dem neuen Rasen in der Alten Försterei spielen lässt. Der ist diese Woche frisch verlegt worden, sieht aber noch nicht so frisch aus.

