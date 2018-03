Basketballer Moritz Wagner wandelt derzeit auf den Spuren seiner Berliner Vorgänger Niels Giffey und Henrik Rödl. Der 20-jährige Wagner, bei Alba Berlin ausgebildet, erreichte mit seinem Team, den Michigan Wolverines, das Halbfinale der so genannten March Madness - der prestigeträchtigen US-College-Meisterschaft. Das Team siegte in der Nacht in Los Angeles gegen gegen Florida State mit 58:54.

"Das ist unglaublich. Das hätte ich mir niemals träumen lassen", schwärmte Wagner über den Einzug ins Final Four in San Antonio. Der Power Forward war mit zwölf Punkten zweitbester Werfer seines Teams und holte sechs Rebounds.